Li-Heimspiel Kräftemessen mit den ganz Großen

Natürlich sind die German Open in Mülheim, die am Dienstag beginnen und am Sonntag enden, für Yvonne Li eine Herzensangelegenheit. Nicht nur ist das Turnier seit der Abwertung des Saarbrücker Grand Prix das einzig verbliebene auf deutschem Boden von internationalem Rang (und mit insgesamt 150 000 US-Dollar recht üppig dotiert). Für die 20-Jährige, die in der Bundesliga für den SC Union Lüdinghausen spielt, ist der Wettbewerb auch ein echtes Heimspiel. Sie trainiert beinahe täglich am DBV-Stützpunkt in der Ruhrstadt (wo Union-Coach Christoph Schnaase als Einzel-Bundestrainer wirkt).

Li hat in den vergangenen Monaten einen Riesensatz in der Weltrangliste gemacht (aktuell: Platz 44) und durfte sich die Qualifikation folgerichtig schenken. In Runde eins trifft die Studentin am Mittwoch auf Lyanny Alessandra Mainaky, die sie beim bisher einzigen direkten Vergleich vor anderthalb Jahren in drei Sätzen bezwang.

Top-Stars bereiten sich auf die All England Open vor

Sollte die amtierende Deutsche Meisterin die Indonesierin abermals schlagen und sich auch gegen die wahrscheinliche Zweitrundengegnerin, Namensvetterin Michelle Li (Kanada), durchsetzen, käme es im Viertelfinale wohl zum Duell mit der top-gesetzten Japanerin Nozomi Okuhara – Ex-Weltmeisterin, Nummer drei im internationalen Ranking, was für ein Brocken. So weit denkt Li natürlich nicht: „Ich freue mich, überhaupt dabei zu sein. Im Einzel ist es erst meine zweite Teilnahme. Im Auftaktmatch habe ich sicher eine Chance – mal sehen, wie weit es im Falle eines Weiterkommens für mich geht.“ „Cool“ findet die Unionistin, „dass die Halle für mich mit dem Fahrrad erreichbar ist“.

Dass die besten Asiaten fast ausnahmslos in der Innogy-Arena aufschlagen, liegt am Termin. In der Woche drauf steigen in Birmingham die All England Open – neben WM und Olympia die prestigeträchtigste Veranstaltung im Badminton überhaupt. Mülheim ist für die Stars der Szene der ideale Vorbereitungsort.