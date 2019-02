Fortuna Seppenrade: Weiterbacken nach Erfolgsrezept

Die erste Mannschaft der Fortuna hat sich im Testspiel am Dienstagabend vom ehemaligen Ligakonkurrenten DJK Rödder (Kreisliga B) mit 1:1 (0:1) getrennt. Die Gäste gingen in der 14. Minute an der Reckelsumer Straße in Führung, Michael Thiering glich neun Minuten vor dem Schlusspfiff aus. Seppenrades Trainer Mahmoud Abdul-Latif bewertete das Spiels seines Teams als „Schritt in die richtige Richtung. In den vorhergehenden Testspielen waren wir komplett körperlos und ohne Lautstärke aufgetreten.“ Am kommenden Sonntag treten die Schwarz-Gelben bei Davaria Davensberg (ebenfalls Kreisliga A) an. Anpfiff im Waldstadion ist um 15 Uhr. Es ist quasi ein Test-Rückspiel: Am 12. Februar erst gewannen die Seppenrader auf heimischem Kunstrasen gegen die Davensberger mit 2:0.