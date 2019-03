RV Seppenrade 2018 eiskalt erwischt

Die Idee, die „Rosendorf Classics“ mit einer Dressurveranstaltung zu koppeln, lag irgendwie nahe. „Den Boden ein zweites Mal aufzubereiten, die Anlage komplett neu herzurichten: All das entfällt ja bei einem vorgeschalteten Turnier“, weiß Orga-Chef Alfred Helmig. Bereits beim Pfingstturnier hätten sie in Ondrup in der Vergangenheit mit dem Gedanken gespielt, ein separates Dressur-Event abzuhalten. Nur: „Über die Feiertage gibt es traditionell vier, fünf solcher Veranstaltungen, die einander gegenseitig die Starter abjagen“, weiß Helmig. Daher also in diesem Jahr die Premiere als sogenanntes Late Entry (Nennungsschluss unmittelbar vor dem Turnier). Je vier Prüfungen stehen am 16. und am 17. März (Samstag/Sonntag) auf dem Programm, darunter ein Prix St. Georges auf S*-Niveau. Gerade erst war Helmig beim „Late Entry“ in Datteln: „Das ist für die Reiter wie fürs Publikum ein sehr attraktives Turnier. Da kommen regelmäßig die Stars der Dressur-Szene, um ihre Nachwuchspferde zu testen.“