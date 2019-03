Für Fans wie Spieler zählt das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag, 15 Uhr, zwischen Nordkirchen und Union Lüdinghausen zu den Highlights. Für FCN-Coach Issam Jaber gibt es indes noch Wichtigeres als ein weiterer Sieg im Nachbarschaftsduell.

Das Hinspiel, das Ihre Elf mit 2:0 gewann, war für viele eine überraschend enge Angelegenheit.

Jaber: Für mich nicht. War doch klar, dass Union, zumal vor eigenem Publikum, alles raushaut. Trotzdem war ich zuversichtlich, dass wir am Ende noch treffen.

Auch das Drumherum passte, sieht man von den Tumulten nach Jonathan Krügers Foul an Emil Schwick ab.

Jaber: Ich erinnere mich, eine klare rote Karte. Trotzdem war die Rudelbildung – auf beiden Seiten – überflüssig. Positive Emotionen gehören indes unbedingt dazu. Deshalb drücke ich den Lüdinghausern die Daumen, dass sie die Klasse halten. Auch denke ich, dass Tobi Tumbrink (Union-Coach – d. Red.) einen guten Job dort macht.

Die weiteren Derbys wären trotzdem in Gefahr, Nordkirchen will schließlich in die Landesliga.

Jaber: Das ist unser Ziel. Ich denke auch, dass Böbinghausen (der aktuelle Spitzenreiter – d. Red.) nicht ganz so stabil ist wie in der Hinrunde. Entscheidend könnte das direkte Duell in Nordkirchen sein.

Wahrscheinlich bestreitet der Zweite eine Relegation.

Jaber: Wäre nicht das ideale Szenario, würden wir aber in Kauf nehmen. Schließlich arbeiten wir seit fast einem Jahr hart für dieses Vorhaben. flo