Grundsolide bis gut hat Frauen-Bezirksligist Fortuna Seppenrade bis dato abgeschnitten. Erst recht vor dem Hintergrund, dass mehrere Leistungsträgerinnen früherer Jahre den Schwarz-Gelben nicht mehr zur Verfügung stehen. Findet auch Gilbert Oesteroth. Gleichzeitig warnt der Fortuna-Coach: „Wir haben noch nichts erreicht.“ Denn auch die Konkurrenz im Kampf um den Klassenverbleib punktete vor der Winterpause zuverlässig.

Zum Beispiel Viktoria Habinghorst. Das Team aus Castrop-Rauxel, das am Sonntag, 12.15 Uhr, Seppenrade zu Gast hat, steht derzeit mit 15 Punkten haarscharf überm Strich. 20 Zähler hat die Oesteroth-Elf auf dem Konto. Ein Sieg oder zumindest ein Remis beim Mitbewerber wären also umso wertvoller. Das Hinspiel gewann das Team aus dem Rosendorf mit 5:0. „Aber“, erinnert sich der Coach, „das war kein Gradmesser. Habinghorst ist seinerzeit mit neun Spielerinnen angetreten.“

Oesteroth blickt auch auf die anschließendenden Gegner: Bork, Ickern, Schalke, Flaesheim. Samt und sonders Mannschaften, die in der Tabelle hinter der Fortuna liegen. Seppenrade stehe insofern vor „Wochen der Wahrheit. Anfang April wissen wir vielleicht schon, wo die Reise hingeht.“ Die Vorbereitung war laut Trainer eine „mit Licht und Schatten“. Was auch am schmalen Kader liege. Immerhin: Die lange verletzte Lara Oesteroth steht für Kurzeinsätze schon wieder zur Verfügung.