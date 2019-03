Dass sie flott Volleyball spielen können, haben die überwiegend jungen Regionalliga-Damen des SC Union Lüdinghausen in der laufenden Spielzeit mehrfach unter Beweis gestellt. Was fehlte, war die Konstanz – nachvollziehbar angesichts der niedrigen Altersstruktur.

Vor einer Woche dann ist der Schnitt merklich nach oben gegangen. Und das kam so: Coach Danuta Brinkmann erinnerte sich daran, dass es zu gemeinsamen Zweitligazeiten in Oy­the diese sogar international erfahrene Außenangreiferin gab. Sandra Cabanska, 32 Jahre, Polin wie Brinkmann. Aufgrund von Kniebeschwerden hatte sie ihre Karriere eigentlich längst beendet. „Für die obersten Ligen reicht es mit der Krankenakte nicht mehr, aber uns kann Sandra entscheidend helfen“, so Brinkmann.

Neuzugang strahlt Ruhe aus

Cabanska strahle eine enorme Ruhe aus, das habe sich bereits beim Debüt vor sechs Tagen – Lüdinghausen gewann 3:2 in Bocholt – ausgezahlt, so ihre Trainerin. Der Last-Minute-Transfer macht zusätzlich Sinn, da zwei Angreiferinnen (Rieke Kaiser, Maren Schröder) verletzt sind und wohl bis zum Saisonende ausfallen.

Am Sonntag, 15 Uhr (Berufskolleg), feiert Cabanska ihre Heimpremiere, Lüdinghausen hat GW Paderborn zu Gast. Das Hinspiel verlor die Brinkmann-Sechs mit 0:3, die Trainerin hofft dennoch auf Zählbares: „Wir brauchen jeden Punkt.“