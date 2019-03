Derby für Niklas Neumann „das geilste Spiel der Saison“

Dass das Duell zwischen dem FC Nordkirchen und Union Lüdinghausen nicht nur die Fans – im Hinspiel kamen über 400 – elektrisiert, liegt auf der Hand. Die räumliche Nähe, die teils hitzigen Begegnungen in der Vergangenheit, dazu die verlockende Aussicht, dem großen Favoriten FCN auf dessen Weg in die Landesliga ein Bein zu stellen: Klar geraten auch die schwarz-roten Spieler da in Wallung. Ein Gästespieler freut sich ganz besonders auf das Derby: Niklas Neumann .

Der 20-Jährige, der noch in der Hinrunde im Aufgebot des Tabellenzweiten stand, spricht „vom geilsten Spiel der ganzen Saison“. Nur zu gerne würde er FCN-Coach Issam Jaber beweisen, dass es keine so gute Idee war, ihn so häufig auf der Bank schmoren zu lassen – „wieso auch immer“, stichelt Neumann. Er habe in jeder Übungseinheit „Vollgas gegeben“. Trotzdem kam er nur auf 86 Einsatzminuten. In Lüdinghausen hat er in nur zwei Partien deutlich länger auf dem Platz gestanden.

Wechselwunsch nachvollziehbar

Jaber, der die Fertigkeiten des jungen Mittelfeldmannes ausdrücklich schätzt und sich gefreut hätte, „wäre Niklas bis zum Saisonende bei uns geblieben“, verweist auf den FCN-Luxuskader: „Wir haben halt auf seiner Position unfassbar viel Qualität mit Leuten wie Marvin Fritsche oder Tim Bröer. An denen ist er nicht vorbeigekommen.“ Insofern sei der Wille Neumanns, im Winter den Verein zu wechseln, nachvollziehbar gewesen. Auch wünsche er seinem Ex-Schützling „alles Glück, nur nicht gerade im Derby“.

Am Westfalenring könnte Neumann zum Schlüsselspieler reifen. Er sei „enorm trainingsfleißig“, „zweikampfstark“ und „technisch beschlagen“, lobt Union-Co-Trainer Benedikt Vester. Auch könne er, je nach Gegner, sowohl hinter der Spitze agieren als auch vor der Viererkette. Neumann selbst bekleidet am liebsten die Zehner-Rolle, „das kommt meinem Offensivdrang entgegen“. Aber, ganz ehrlich: „In diesem Spiel ist es mir fast egal, wo ich spiele. Hauptsache, ich komme überhaupt zum Einsatz.“