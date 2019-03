Es ist geschafft . . . Nach dem vergangenen Doppelspieltag ist der Klassenerhalt den Tischtennisspielern von Union Lüdinghausen auch theoretisch nicht mehr zu nehmen. Der NRW-Ligist verlor zwar am Samstag beim TTC Post Hiltrop mit 4:9, holte aber am Sonntag bei GW Bad Hamm 2 einen zuvor unverhofften Punkt (8:8). Unions Nummer zwei Julian Ruprecht hatte sich doch noch für beide Spiele freischlagen können, konnte in Hamm aber nicht punkten.

In Bochum-Hiltrop hatten die Gäste vor allem mit den alten Zelluloidbällen zu kämpfen. Bis zum 4:4 konnten die Lüdinghauser mithalten, dann machten sie keinen einzigen Punkt mehr.

Union: J. Ruprecht /Kiehl 1:0, Jüdt/ Engemann 1:0, Langehaneberg/Kurzepa 0:1; Jüdt 0:2, J. Ruprecht 1:1, Ti. Engemann 1:1, Langehaneberg 0:2, Kurzepa 0:1, Kiehl 0:1.

Die Partie in Hamm machte den Unionisten weit mehr Spaß. „Das war ein cooles Spiel – und das längste, an dem ich in den vergangenen Jahren teilgenommen habe“, freute sich Spieler Andreas Langehaneberg nach mehr als viereinhalb Stunden. Mit 4:8 hatte sein Team zurückgelegen und dann keinen Punkt mehr abgegeben. Benjamin Jüdt und Timo Engemann wehrten im Abschlussdoppel einen Matchball ab und gewannen den fünften Satz nach 1:7 Rückstand am Ende noch mit 12:10.

Union: Jüdt/Engemann 2:0, J. Ruprecht/Breukelmann 0:1, Langehaneberg/Kurzepa 0:1; Jüdt 1:1, J. Ruprecht 0:2, Ti. Engemann 0:2, Langehaneberg 2:0, Kurzepa 2:0, Breukelmann 1:1.