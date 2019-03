Beim Tabellennachbarn TV Ibbenbüren 2 unterlagen die Oberliga-Basketballer des SC Union Lüdinghausen mit 42:48 (15:27). Das Spiel war geprägt von einer intensiven Verteidigung beider Mannschaften.

Union hatte von Beginn an Mühe mit seinen Abschlüssen, immer wieder führte die kompromisslose Verteidigung der Gastgeber zu schweren Würfen und zahlreichen Fehlversuchen. Zugleich hielt Union dagegen und erlaubte den Gastgebern seinerseits nur wenige Körbe. Dennoch ging es mit zwölf Punkten Rückstand in die Pause.

Im dritten Viertel aber starteten die Lüdinghauser ihre Aufholjagd. Punkt für Punkt robbten sie sich ran und verkürzten den Rückstand vor dem Schlussabschnitt bis auf einen Punkt. Im letzten Viertel gelang es zunächst keinem Team, sich nochmals abzusetzen. Beide Seiten kämpften verbissen, über fünf Minuten gelang keinem Team ein Korb. Dann aber setzten sich die Gastgeber in den Schlussminuten mit drei verwandelten Freiwürfen noch entscheidend ab und gewannen das Kellerduell denkbar knapp. Am kommenden Sonntag gastiert Herten 2 in der Realschulen. Hochball ist um 16 Uhr.

Union: Fl. Wentzel, Grudev (5), Reutter (2), L. Schulze-Pals (8), Merkens, L. Kremerskothen, Kroter (3), Wellner (10). H. Bücker, Fe. Wentzel (14).