Fehmi Öztürk wähnt sich zu Unrecht am Pranger. Nach der hitzigen Fußball-Bezirksliga-Partie zwischen dem FC Nordkirchen und Union Lüdinghausen ( WN berichteten) war der Einwechselspieler mit mehreren FCN-Akteuren aneinandergeraten. Der Schilderung der Hausherren, er habe einem Nordkirchener einen Tritt in den Unterleib verpasst, widerspricht Öztürk aber vehement: „Da war nichts.“ Wieso der Ex-Herberner Dominick Lünemann zu Boden gegangen sei, kann sich der Unionist nicht erklären: „Da standen so viele Leute dicht an dicht, dass ich gar nicht hätte ausholen können.“

Er sei gewiss kein Waisenknabe, räumt Öztürk ein, „aber wenn mir so was passiert, dann stehe ich dazu“. Der Lüdinghauser bietet sogar an, sich mit dem mutmaßlichen Opfer auszusprechen – „in der Kabine der Nordkirchener“. FCN-Keeper Philipp Sandhowe, der direkt neben Lünemann stand und von dem sich Öztürk wohl provoziert fühlte, blieb indes bei seiner Aussage von Sonntag. Der Geschädigte selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.