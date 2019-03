Spannend war die A-Jugend-Oberligapartie zwischen der DJK Oespel-Kley und dem ASV Senden nur in der ersten Hälfte. Was vor allem daran lag, dass die Gäste die nötige Aggressivität in der Deckung anfangs vermissen ließen. Weil Caio Wetterkamp und Co. nach dem Wechsel hinten umso griffiger agierten, stand nach 60 Minuten ein ziemlich souveräner 36:26 (17:14)- Auswärtserfolg.

Im Angriff habe der ASV dagegen von Anfang bis Ende überzeugt, freute sich Sendens Coach Sebastian Tenholt: „Die Jungs haben – alle miteinander – endlich mal konsequent die richtigen Wurfentscheidungen getroffen und nicht überhastet abgeschlossen.“ Ein weiteres Trainerlob gab’s für Schlussmann Kevin Flecke, der „ganz stark gehalten“ habe.

Entscheidend war die Phase kurz nach dem Wechsel, in der Oespel-Kley zwar den überragenden Max Klosterkamp und Benedikt Otte in Manndeckung nahm, dafür aber Till Rotering und Joshua Kollek in die Bresche sprangen – und der Vorsprung von einem (18:17/ 33.) auf sieben Treffer (27:20/41). anwuchs.

ASV-Tore: Klosterkamp (13), Otte (6), Rotering (6/1), Wetterkamp (5), Kollek, Hernzel (2), Tübergen (1).