Mit Fortuna war Union Lüdinghausen zuletzt nicht eben im Bunde. Der Sieg über Dorstfeld: zum Greifen nahe. Die klasse Vorstellung in Nordkirchen: mindestens ein Remis wert. Doch statt möglicher vier Zähler gab’s nur einen. „Das Spielglück hat uns ein bisschen verlassen“, klagt Tobias Tumbrink . Der Union-Coach hätte nichts dagegen, dass das Pendel mal zur anderen Seite ausschlägt. Ein Dusel-Sieg nebst „Kacktor des Monats“ in der Nachspielzeit, so was.

Gern schon am Sonntag, 15 Uhr, wenn Viktoria Kirchderne am Westfalenring gastiert. Das Hinspiel – da war Tumbrink noch nicht in Amt und Würden – gewannen die Dortmunder mit 7:1. Lüdinghausens Trainer hat aber den 2:1-Sieg des Tabellenvierten in Roj nachbereitet, „da war Kirchderne richtig gut“.

Ohne den Matchplan im Detail zu verraten: Die Taktik, so Tumbrink, werde eine ähnliche sein wie die vor sechs Tagen. Stabil verteidigen, das Zentrum verdichten: Nur so sei dem spielstarken Gegner unter Umständen beizukommen. Sören Hellkuhl (Muskelfaserriss im Oberschenkel) fällt vier Wochen aus, dafür ist Nils Weimer wieder fit.