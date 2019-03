Erfolge im geschmückten Viereck

Ein Erfolg war das erste Late-Entry für Dressurreiter am Wochenende beim RV Seppenrade. „Gute Starterfelder, gut besucht“, brachte es Ludger Hellkuhl, Geschäftsführer des Reitervereins in Ondrup, auf den Punkt. „Reiter und Organisatoren sind zufrieden“, ergänzte Turnier-Mitorganisatorin Lena Höckenkamp .

Ob auch die Pferde zufrieden waren, blieb im Dunkeln. Immerhin hatten es die Veranstalter den Vierbeinern nicht leicht gemacht. Mit Blumen und Fahnen hatte der RV Seppenrade das Viereck aufwendig dekoriert. „Wir haben versucht, eine beeindruckende Kulisse zu schaffen“, so Höckenkamp. Eine umso höhere Konzen­tration war angesichts der Ablenkungsreize von den Pferden gefordert.

Scuderia, dem erfahrenen Wallach von Ex-Weltmeisterin Ann-Christin Wienkamp , dürfte das Drumherum am Viereck nichts ausgemacht haben. Dennoch musste sich das Paar vom RV Mesum beim Prix St. Georges, dem Turnierhöhepunkt am Samstagabend, mit Platz zwei zufriedengeben. Die goldene Schleife ging an die Ostbevernerin Anna-Lena Vosskötter und ihre Stute Insterlana NRW.

Dabei hatte Wienkamp ihren ersten Sieg in Seppenrade bereits gefeiert. Bei der vorangegangenen M*-Prüfung landete die Mesumerin mit Donna Bella ganz vorn. Karolin Otto vom RV St. Hubertus Ascheberg und Berry van de Welfarehof platzierten sich als Fünfte. Annika Gebbe vom heimischen RV Seppenrade und Davenport wurden Neunte bei der M*-Dressur.

Bei einer Dressurreiterprüfung auf A-Niveau konnten die Gastgeber sogar einen Sieg feiern. Lokalmatadorin Greta Kühnhenrich und ihre Stute Diba Du landeten mit der Wertnote 7,7 in einer der beiden Abteilungen ganz vorne. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, sagte die 15-jährige Kühnhenrich, die nur zwei Lenze mehr zählt als Diba Du. Das Erfolgsrezept des Paares? „Viel Training“, so die Antwort der jungen Seppenraderin.

In der letzten Prüfung des Late-Entry am Sonntagnachmittag hätten Vera Engbert und Dea Cara die zweite goldene Schleife für den gastgebenden Verein holen können, mussten sich in der L*-Dressur mit Trense aber knapp mit dem zweiten Platz begnügen.