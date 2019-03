Mit 3:1 haben die Fußballer des Bezirksligisten FC Overberge in der Hinrunde gegen Union Lüdinghausen gewonnen – es war der bisher einzige Sieg des FCO in dieser Saison. Und der letzte: Der Verein hat seine Mannschaft nun aus der Liga zurückgezogen: Insgesamt fünf Punkte hatte das Team gesammelt und zunehmend unter Personalproblemen gelitten. Die Partie gegen den TuS Körne mussten die Overberge am vergangenen Sonntag bereits absagen, weil sie kein Team zusammenbekamen.

Dass die Ergebnisse aller FCO-Spiele nun gestrichen wurden, hat Vor- und Nachteile für die akut abstiegsbedrohten Lüdinghauser, die als einzige Mannschaft gegen den FCO verloren hatten. So hatte der TuS Hannibal, im Kampf um den Klassenerhalt direkter Konkurrent von Union, sein Rückspiel gegen Overberge noch vor sich. Damit haben Union wie TuS nun jeweils 21 Spiele absolviert – Vorteil Lüdinghausen. Allerdings hat Hannibal seinen Zwei-Punkte-Rückstand gegenüber Union egalisiert, weil auch der 8:1-Sieg der Lüdinghauser im Rückspiel gegen den FCO aus der Wertung gestrichen wurde. Entsprechend verschlechtert hat sich aus das Torverhältnis – Union ist nun Tabellenletzter.