„Das war ein souveräner Sieg“, kommentierte Vereinssprecher Uli Mauritz das 9:2 der Lüdinghauser Tischtennisspieler gegen den LTV Lippstadt, Schlusslicht der NRW-Liga. „Dadurch haben wir unseren dritten Tabellenplatz gefestigt.“

Im letzten Heimspiel von Union – Christoph Farwick rückte aus der zweiten Mannschaft für den angeschlagenen Christopher Kiehl nach – gaben die Gastgeber nur zwei Punkte im oberen Paarkreuz ab. Sowohl Benjamin Jüdt als auch Julian Ruprecht (in fünf Sätzen) verloren gegen die Nummer eins der Ostwestfalen, Christian Gleitsmann. Gegen die Nummer zwei, Marc Rocholl, mussten beide Lüdinghauser in den fünften Satz. Ebenso wie Andreas Langehaneberg gegen Evgenij Pipus, der Unionist gewann mit 13:11 in Durchgang fünf.

Union: Jüdt/Engemann 1:0, J. Ruprecht/Farwick 1:0, Langehaneberg/Kurzepa 1:0; Jüdt 1:1, J. Ruprecht 1:1, Engemann 1:0, Langehaneberg 1:0, Kurzepa 1:0, Farwick 1:0.