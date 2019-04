Für ihn war es praktisch ein Heimspiel, auch wenn er seinem Verein Union Lüdinghausen immer treu geblieben ist. Jan Kemper , Spitzenspieler des Lüdinghauser Badminton-Oberligateams, studiert und wohnt in Münster und konnte folglich mit dem Fahrrad zu den Westdeutschen Meisterschaften (WDM) in der Altersklasse U 22 anreisen, die der SC Münster 08 am Wochenende ausrichtete. Ob es an den kurzen Wegen lag oder vielmehr an seiner Stärke und Spielfreude: Der Unionist holte im Einzel souverän den Titel und gab im Verlauf des Turnieres nicht einen Satz ab. In dem 70 Teilnehmer großen Feld wurde er so seiner Favoritenrolle gerecht und qualifizierte sich gleichzeitig für die Deutschen U 22-Meisterschaften.

Auch Seibert auf dem Treppchen

Zwei weitere Medaillen für Union holte Lena Seibert. Sie errang Silber sowohl im Doppel an der Seite von Julia Resch (STC Solingen) als auch im Mixed, das sie zusammen mit Markus Hennes (SpvG. Sterkrade) bestritt. In dieser Disziplin kam es zu einem spannenden vereinsinternen Ausscheidungskampf. Denn im Viertelfinale gewannen Seibert/Hennes Partner denkbar knapp mit 25:23 im dritten Satz gegen Kemper/Katja Holenz (Lüdinghausen/BC Beuel). Dieses Duo wiederum hatte eine Runde zuvor Lea Timpeltey/ Thomas Dörner (Union/BC Herringen) ausgeschaltet. Im Doppel erreichte Timpeltey zusammen mit Elara Bliß (Gladbecker FC) zudem das Viertelfinale.

Meistbeschäftigt war in Münster Robin Victor, der in allen drei Disziplinen antrat. Im Einzel schied er im Viertelfinale aus, im Doppel kam er mit Marc Hoffschulz vom SSV Lützenkirchen ebenfalls unter die besten Acht. Auch im gemischten Doppel war für den Union-Oberligaspieler und Corinna Hoffschulz (SSV Lützenkirchen) erst im Viertelfinale und nach einer knappen Dreisatzniederlage Endstation.