Nach einer verdienten 61:83 (24:41)- Heimniederlage gegen die CSG Bulmke müssen die hiesigen Oberliga-Korbjäger weiter um den Klassenerhalt zittern. Union kam ordentlich ins Spiel und gestaltete die Begegnung anfangs ausgeglichen. Da aber bereits zu diesem frühen Zeitpunkt zahlreiche Fehlpässe die Partie prägten, gelang es den Hausherren nicht, sich ein wenig abzusetzen.

Im zweiten Viertel brachen sie dann plötzlich ein. Vorne produzierten sie zahlreiche Fehlwürfe, defensiv stand die Zone nicht mehr. Immer wieder gelang es den kleineren Gästen, sich am Korb zu behaupten und Punkte zu erzielen. Dadurch ging es mit 17 Punkten Rückstand in die Pause.

Bulmke zieht davon

Im dritten Viertel zunächst das gleiche Bild: Bulmke setzte sich weiter ab und führte schnell mit 30 Punkten Differenz. Union stellte auf Manndeckung um und fing sich wieder. Von da an gestaltete der Neuling das Match wieder ausgeglichen und verkürzte den Rückstand noch ein wenig. Dennoch stand unterm Strich die nächste Niederlage der Gastgeber, die insgesamt zu fehlerhaft agierten und sich vor allem in der Abwehr lange zu passiv verhielten.

Am kommenden Sonntag (7. April) gastiert im letzten Heimspiel der Saison der UBC Münster 3 in Lüdinghausen. Hochball ist um 16 Uhr in der Halle der Realschule an der Tüllinghofer Straße. Union: Fl. Wentzel (3), Grudev (3), Reutter (4), Schulze-Pals (4), L. Kremerskothen (8), Kroter (11), Wellner (5), H. Bücker, Fe. Wentzel (23).