Die U 16-Volleyballerinnen des ASV Senden haben bei den Westdeutschen Meisterschaften (WDM) in Gevelsberg einen hervorragenden siebten Rang belegt. Der Nachwuchs des SC Union Lüdinghausen wurde Elfter.

Nach einer 0:2-Niederlage (15:25, 18:25) gegen den späteren Turniersieger BW Aasee und einem 2:1-Sieg über Union (19:25, 25:23, 15:9) qualifizierte sich das von Suha Yaglioglu und Steffi Venghaus betreute Team aus Senden für das Viertelfinale. Dort war der ASV gegen VV Schwerte chancenlos. Den druckvollen Aufschlägen der Ruhrstädterinnen hatte die hiesige Sechs nur wenig entgegenzusetzen. Dazu kamen Abstimmungsfehler im eigenen Spiel, so dass Schwerte die Begegnung klar für sich entschied (25:13, 25:11).

Direktes Duell an ASV

Am Sonntag spielten die ASV-Mädchen um die Plätze fünf bis acht gegen die Teams aus Paderborn und Leverkusen. Den Ostwestfalen unterlag Senden mit 0:2 21:25, 10:25), gegen Leverkusen folgte dank toller Teamleistung ein 2:1 (26:24, 21:25, 16:14). Kapitänin Mia Kirchhoff stach durch ihre harten Angriffsschläge am Netz wie aus dem Hinterfeld hervor.

Union personell geschwächt

Für die jungen Lüdinghauserinnen stand das Turnier hingegen unter keinem guten Stern. Drei Leistungsträgerinnen hatten sich in den Tagen zuvor verletzt oder krank abgemeldet. Dennoch startete das angeschlagene Team gegen Senden furios. Dass der Faden im zweiten Satz riss, habe auch mit einigen strittigen Entscheidungen der Referees zu tun, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Im zweiten Gruppenspiel musste sich Union den starken Münsteranerinnen beugen (14:25, 9:25), so dass es tags darauf um die Plätze neun bis zwölf ging. In den Spielen gegen den SV Burlo (23:25, 25:16, 13:15), TV Vogelsang (24:26, 25:23, 15:9) und Sorpesee (13:25, 17:25) kamen alle Unionistinnen zum Einsatz, am Ende sprang für das junge Team der elfte Platz heraus. „Mit einem kompletten Kader und etwas Losglück wäre mehr möglich gewesen. Trotzdem nehmen die Mädchen wertvolle Wettkampferfahrungen mit“, so Union-Coach Niklas Domanik.