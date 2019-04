Der Reiternachwuchs des Kreisverbands Coesfeld sattelt an diesem Wochenende für das traditionelle Jugendturnier auf. Gastgeber am Samstag und am Sonntag ist der RV St. Hubertus Ascheberg.

„Grundsätzlich sind wir mit der Zahl der Nennungen sehr zufrieden“, sagt die Lüdinghauserin Marlies Brinkmann aus dem Vorstand des Kreisreiterverbands Coesfeld (KRV). „Grundsätzlich“ heißt: Das Jugendturnier findet gleichzeitig mit dem Vielseitigkeitswochenende beim RV St. Georg Werne statt, dem wohl die eine oder andere Equipe aus dem Kreisgebiet den Vorzug vor dem Jugendturnier gegeben habe, so Brinkmann.

Immerhin: Neun Teams sind beim Mannschaftswettkampf der Klasse A** am Ascheberger Windmühlenweg am Start – neben Titelverteidiger RV Lützow Selm-Bork-Olfen und Gastgeber Ascheberg die Konkurrenten aus Lüdinghausen, Seppenrade, Senden, Herbern, Havixbeck-Hohenholte, Billerbeck und Appelhülsen. Beim Jugendturnier 2018 in Seppenrade hatten sich hinter dem Siegerteam aus Vinnum als Zweiter und Dritter der RV Appelhülsen und das kombinierte Team des RV St. Hubertus Ascheberg und des RV Senden platziert. Und 2019? „Favorit ist für mich wieder der RV Lützow, aber es müssen alle erst einmal reiten“, sagt Marlies Brinkmann.

So zufriedenstellend die Resonanz beim Mannschaftswettkampf der älteren Reiter, so begeisternd die Nennungszahlen beim Mannschaftwettbewerb für den Nachwuchs war: „!6 Mannschaften – das ich echt super“, freut sich Brinkmann. „Das zeigt, dass für die nachrückenden Teams auch entsprechende Wettbewerbe angeboten werden müssen. Die Kinder brennen drauf, auf diesen Turnieren zu reiten.“

Zum ersten Mal hatte der Nachwuchswettbewerb 2018 beim Jugendturnier in Seppenrade stattgefunden. Die Equipe des Gastgebers war damals auf dem zweiten Platz hinter dem RV Nottuln gelandet.

Schleifen gibt es an diesem Wochenende beim RV St. Hubertus Ascheberg nicht nur in den Mannschafts-, sondern auch wieder in den Einzelkonkurrenzen. Im Vorjahr hatte der RV Lüdinghausen abgeräumt: Lara Tönnissen hatte sich mit Cortina den Sieg in der Einzelkreismeisterschaft im Springen, Christoph Vornholz mit Carlos die Trophäe in der Dressur gesichert.