Der Endspurt beginnt. An den kommenden beiden Wochenenden entscheidet sich, wer nach Abschluss der Regionalliga-Saison noch nachsitzen muss. Der PTSV Aachen 2 und der TV Gladbeck stehen als direkte Absteiger fest. Auf dem Relegationsplatz stehen aktuell die Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen , die aber gar nicht so schlechte Karten haben: Die Schwarz-Roten absolvieren noch zwei Spiele – eines mehr als der SC Düsseldorf (zwei Punkte mehr als Union). Auch GW Paderborn und sogar den TuS Hernen können die Steverstädterinnen noch überholen.

Den TuS empfangen sie am Sonntag zum direkten Duell, erster Aufschlag ist um 15 Uhr in der Halle des Berufskollegs. Mit einem Drei-Punkte-Sieg wollen die Gastgeberinnen nicht nur Herten, sondern auch Paderborn und vor allem Düsseldorf weiter unter Druck setzten. Es wäre der fünfte Sieg von Union in Folge, zuletzt gewann das Team beim Spitzenreiter Hörde mit 3:2.

„Die Vorzeichen sind sehr gut“, sagt Trainerin Danuta Brinkmann . Im Blick hat sie dabei nicht nur den 3:2-Sieg beim Hinspiel in Herten (mit 16:14 im fünften Satz), sondern auch die aktuelle Siegesserie und den unverhofften Erfolg bei Ligaprimus Hörde. „Das hat die Mannschaft weiter beflügelt.“

Druck vor dem Saison-Kehraus mit den letzten beiden Heimspielen gegen Herten und den aktuell Drittplatzierten FCJ Köln 2? Fehlanzeige. „Die Mannschaft ist immer noch locker drauf“, betont Brinkmann. Die Erfolge in den vergangenen Wochen hätten der jungen Truppe, die in der Hinrunde oft verunsichert wirkte, Selbstvertrauen gegeben. „Im Grunde sind wir ja noch eine Jugendmannschaft, mehr als die Hälfte der Spielerinnen ist unter 18 Jahre.“

Umso wichtiger, dass Routinier Sandra Cabanska wieder mit dabei ist. Noch nicht sicher ist der Einsatz der zuletzt grippekranken Marieke Schwarz. Davon abgesehen ist der Kader der Lüdinghauserinnen voraussichtlich komplett.