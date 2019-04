Wie viele Teams aus der Basketball-Oberliga absteigen, ist völlig ungewiss. Sportlich erwischt es zwei Teams, so viel steht fest. Das wären – Stand jetzt – der Tabellenletzte Paderborn Baskets 3 und der FC Schalke 2. Da aber zwei Pro-B-Ligisten aus dem Westen (Rhöndorf, Köln) akut gefährdet sind und ein drittes Team (Essen) ohne Lizenz dasteht, wird es auch in den Ligen drunter Verwerfungen geben. Für Union Lüdinghausen , aktuell Drittletzter, sind das eher keine guten Nachrichten. Andersrum: Da die Reserve der WWU Baskets Münster in der 2. Regionalliga nicht mehr zu retten ist, muss der UBC 3, so sehen es die Statuten vor, seinen Platz in der Oberliga für die Zweite räumen.

Ziemlich viele Unwägbarkeiten also, mit denen sich Union-Coach Georg Kremerskothen nur am Rande befasst: „Wir können das ja eh nicht beeinflussen.“ Also beschränke sich seine Mannschaft darauf, die eigenen Hausaufgaben zu machen und (mindestens) den drittletzten Platz abzusichern. Dazu dürfte nach Lage der Dinge ein Sieg im letzten Saisonspiel heute in einer Woche (13. April), 16 Uhr, bei den noch sieglosen Paderbornern reichen.

Positiver Gesamteindruck

Um einen Rang klettern kann der Neuling nur dann, wenn er auch die abschließende Partie vor eigenem Publikum jetzt Sonntag, 16 Uhr, gegen Münsters Dritte gewinnt – und Ibbenbüren (im direkten Duell besser als Union) zwei Mal verliert. Den UBC, immerhin Tabellenvierter, zu schlagen, komme indes einer Herkulesaufgabe gleich, fürchtet Kremerskothen: „Gerade bei den Spielen in unmittelbarer Nähe tritt Münster fast immer in Bestbesetzung an.“

Ob seine Fünf nun absteigt oder nicht: Am positiven Gesamteindruck ändere das ebenso wenig wie an der Kaderplanung: „Es ist eine klare Entwicklung in der Rückrunde erkennbar.“ Power Forward Felix Wentzel etwa, Jahrgang 1998, ist in relativ kurzer Zeit zum Leistungsträger gereift. Und der noch jüngere Alex Grudev sei auf dem besten Wege, in die Fußstapfen von Regisseur Hannes Fink zu treten. Auch bleibe das Team, egal in welcher Spielklasse, im Wesentlichen zusammen.