Es war wie so oft in dieser Saison: Eine kurze Schwächephase von diesmal sechs Minuten führte letztlich zur Niederlage der Basketballer des SC Union Lüdinghausen gegen die dritte Mannschaft des UBC Münster . Trotz in weiten Teilen guter Leistung verloren die hiesigen Korbjäger ihr letztes Heimspiel mit 69:78 (35:32). Die Entscheidung im Oberligaabstiegskampf: vertagt.

Union musste kurzfristig auf die angeschlagenen Hannes Fink und Florian Wentzel verzichten, Jan-Lukas Hülsbusch fehlte aus Studiengründen. Dennoch kam Lüdinghausen gut aus den Startlöchern. Defensiv verteidigten die Gastgeber intensiv, vorne gelangen dank sicherer Pässen kon­trollierte Abschlüsse. Nach dem ersten Viertel führte Union mit 18:11.

UBC zieht davon

Dann ein kurzer Einbruch zu Beginn des zweiten Abschnittes, der zum Ausgleich führte. Lüdinghausen fing sich aber schnell wieder und gestaltete das Spiel gegen den Tabellenvierten weiter offen. So ging es mit der knappen Führung in die Halbzeit. Nach der Pause wachte Münster auf. Die Distanzwürfe der Gäste fanden plötzlich ins Ziel. Die Hausherren hielten zunächst gut dagegen. Dann aber ließ ihr Offensivspiel nach, und Münster zog durch einen 25:8-Lauf (darunter sechs Dreier) auf 13 Punkten zu Beginn des Schlussabschnitts davon.

Doch die Lüdinghauser wollten ihren ersten Matchball zum möglichen Klassenerhalt nutzen und gaben sich noch nicht geschlagen. Nochmals intensivierten sie die Verteidigung und kamen drei Minuten vor Schluss bis auf drei Punkte heran. Dann aber setzte sich die Routine der Münsteraner durch, die ihre Angriffe entschlossen zum Sieg nutzten. Nun muss Union im letzten Spiel am Samstag bei Schlusslicht Paderborn siegen, um sicher den ersten Nichtabstiegsplatz zu belegen. Union: Grudev (18), Reutter (2), Schulze-Pals (8), Merkens (3), L. Kremerskothen (4), Kroter (2). Wellner (12), H. Bücker, Fe. Wentzel (20)