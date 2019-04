Die Favoritenrolle weist er klar von sich. Diese wollen die Gastgeber allerdings den Gästen gerne zuschieben. „Das wird ein 50:50-Spiel“, ist sich Teammanager Michael Schnaase vor dem Viertelfinalspiel um die Deutsche Meisterschaft sicher. Die Bundesligamannschaft des SC Union Lüdinghausen muss am heutigen Dienstag um 19 Uhr in Bonn beim BC Beuel antreten – der Sieger zieht in das Final-Four-Turnier ein, das am kommenden Wochenende (13./14. April) in Willich (bei Krefeld) stattfindet.

Als Tabellenfünfter reisen die Unionisten zum Vierten BC Beuel. Die Gastgeber haben damit in einer mit Sicherheit stimmungsvollen Halle das Heimrecht auf ihrer Seite. „Das ist sicher ein Vorteil für Bonn“, weiß Schnaase, der allerdings darauf hofft, dass die kleine Lüdinghauser Fan-Abordnung ordentlich für Unterstützung sorgen wird (einen Bus setzt Union nicht ein). Trotz des Nachteils einer Auswärtspartie sieht Schnaase sein Team nicht als Außenseiter, auch wenn das jüngste Ligaspiel gegen Beuel daheim mit 1:6 verloren ging. „Da waren wir arg ersatzgeschwächt“, erinnert er sich – und freut sich gleichzeitig, dass die Lüdinghauser aller Voraussicht nach am Abend in Bestbesetzung aufspielen werden.

Eingangsdoppel wegweisend

Von entscheidender Bedeutung dürften allein die drei Eingangsdoppel sein. Denn wer dort Siege einfährt, hat einen enormen psychologischen Vorteil. Dann steigt bei dem Team, das zurückliegt, der Druck enorm. Von den sieben auszutragenden Begegnungen dürften sechs auf des Messers Schneide stehen. Lediglich im Dameneinzel dürfte Yvonne Li gegegn die Schweizerin Ronja Stern favorisiert sein. Ganz viel dürfte insofern von der Tagesform abhängen – und natürlich davon, wer letztlich bei einem knappen Spielstand die Nerven behält. Den Druck will Michael Schnaase allerdings seinem Team nehmen: „Wir wollen zwar gewinnen, aber wenn es nicht reichen sollte, geht die Welt nicht unter.“