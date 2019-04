Willy Westphal weiter Kreis-Chef, Christel Behmenburg neu im Vorstand

Unter lautstarkem Beifall wurde zwei Funktionärinnen von Fortuna Seppenrade eine ganz besondere Ehrung zuteil. Christel Behmenburg erhielt aus den Händen des Kreisvorsitzenden Willy Westphal die silberne Verdienstnadel des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) überreicht. Brigitte Komsthöft erhielt die silberne Verbands-Ehrennadel. Behmenburg machte sich auf Vereins- und Kreisebene im Mädchen- sowie Frauenfußball einen Namen. „Christel hat in diesem Bereich die Entwicklung bei uns im Kreis mitgestaltet“, merkte Westphal an. Komsthöft fungiert seit 15 Jahren als Staffelleiterin, zunächst noch im Kreis Recklinghausen und seit drei Jahren im Kreis Ahaus/Coesfeld. In dieser Funktion gehört sie auch dem Kreis-Fußballausschuss an.