Was für eine Werbung für den Badmintonsport. In der voll besetzten Erwin-Kranz-Halle in Bonn stieg eine Party. Hunderte Beueler Fans feuerten ihr Bundesliga-Team an, um der Heimmannschaft ins Final-Four-Turnier um die Deutsche Meisterschaft zu helfen. Doch es nutzte nichts. Union Lüdinghausen zog durch einen hart umkäpften 4:2-Sieg in das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft ein, das schon am kommenden Wochenende in Willich ausgetragen wird.

Matchwinner Schäfer

„Der Matchwinner war eindeutig Kai Schäfer“, freute sich Trainer Christoph Schnaase über den Erfolg, der lange auf des Messers Schneide stand. Denn von vorne: Das erste Doppel mussten die Unionisten nach drei Sätzen abgeben. Josche Zurwonne war einfach nach einer Grippe noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. „Es kam kein Schmetterball runter“, sagte der 30-Jährige nach dem Spiel.

Li ohne Probleme

Dramatisch verlief das Damen-Doppel. Yvonne Li und Linda Efler setzten sich im fünften Satz mit 11:9 gegen Lisa Kaminski/ Hannah Pohl durch – der Ausgleich war geschafft. Jetzt folgte der erste Galaauftritt des Kai Schäfer. An der Seite des sehr spielfreudigen Roman Zirnwald siegte er überraschend im zweiten Herrendoppel. Fast eine Vorentscheidung, da der Sieg im Damen-Einzel von Yvonne Li gegen Alicia Molitor fest eingeplant war. Die Deutsche Meisterin gewann auch ohne Probleme in drei Sätzen.

Die Beueler gaben sich – angefeuert von einem wahren Fußball-Publikum – aber lange noch nicht geschlagen. Jelle Maas und Eva Janssens schafften es im Mixed zwar in den fünften Satz, verloren dort aber gegen Peter Briggs/Pohl knapp.

Derweil gab es im Herren-Einzel eine Neuauflage des Halbfinales um die Deutsche Individual-Meisterschaft. Doch Schäfer den Spieß diesmal um, überzeugte mit einem fantastischen Abwehrspiel gegen den zweifachen nationalen Champion Max Weißkirchen und siegte schließlich in drei Sätzen – grenzenloser Jubel anschließend im Team und unter den rund 20 Lüdinghauser Fans, die das Team stets lautstark unterstützt hatten.