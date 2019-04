Josche Zurwonne: „Irgendwie eine Stunde rausquetschen“

Wenn einer weiß, wie man den 1. BC Bischmisheim – Halbfinalgegner von Union Lüdinghausen beim Final Four am Samstag ab 16 Uhr in Willich – schlägt, dann ja wohl Josche Zurwonne. Nicht nur war der 30-Jährige bei allen drei bisherigen Union-Siegen über den Dauer-Champion mit von der Partie. Er trainiert, lebt und studiert auch seit Jahren in Saarbrücken, kennt den Gegner also aus dem Effeff. Unser Redaktionsmitglied Florian Levenig hat mit dem Ur-Lüdinghauser nach dem Viertelfinalsieg in Beuel gesprochen.

Sie klingen ziemlich angeschlagen.

Zurwonne: Bin ich auch, eine schwere Erkältung. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ein Einsatz in Bonn überhaupt Sinn macht.

Können Sie am Wochenende überhaupt spielen?

Zurwonne: Abwarten. Es sind ja noch zwei Tage. Mal sehen, ob mir das Doppel am Dienstag nicht zusätzlich geschadet hat. Andererseits reden wir von einer Stunde Spielzeit am Samstag. Die muss ich irgendwie aus dem Körper quetschen.

Wären Sie lieber erst im Finale am Sonntag auf Bischmisheim getroffen?

Zurwonne: Schwer zu sagen. Ich denke, alle vier Mannschaften tun sich in diesem Jahr nicht viel. Klar sind die Bischmisheimer Favorit, aber sie werden Respekt vor uns haben. In einem Spiel – und in Bestform – ist alles möglich.

Sie sagen es: in Bestform. Aber zwei Mann, Nick Fransman und Sie, sind angeschlagen.

Zurwonne: Dafür ist das Momentum auf unserer Seite. Wir haben nach der ziemlich frustrierenden Rückrunde plötzlich die Chance, doch noch was Großes zu erreichen. Das hat man auch in Bonn gespürt. Kai Schäfer ist in überragender Verfassung, Roman Zirnwald war ebenfalls richtig gut. Und auf Yvonne Li ist eh immer Verlass.

Die Bilanz von Jelle Maas, der ja 2018 vor allem deshalb geholt wurde, um Bischmisheim näher auf die Pelle zu rücken, ist nicht ganz so prickelnd.

Zurwonne: Mag sein. Dennoch absolut kein Vorwurf an ihn. Er hatte unter anderem das Pech, dass er Leute wie Nick und mich, die nicht fit waren, mit durchschleppen musste. Dann war er selbst mal krank. Es gibt genug Spieler, die die Bundesliga für ein paar Euro mitnehmen und nicht durch übermäßiges Engagement auffallen. Jelle ist da ganz anders – ein absoluter Teamplayer und ein Riesentyp.

Trotzdem müssen die Doppel und das Mixed liefern am Samstagnachmittag.

Zurwonne: Klar, zumal das die Domäne der Bischmisheimer ist. Von den vier Duellen müssen wir mindestens eines gewinnen, besser zwei. Sonst wird das nichts.