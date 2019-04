„Badminton“, weiß Unionist Josche Zurwonne aus Erfahrung, „lebt von Emotionen“. Das betreffe, natürlich, die Sportler selbst, aber eben auch die Fans. „2014, beim Finale daheim, haben uns die Zuschauer zum Sieg getragen, die Atmosphäre war der Wahnsinn.“ Schon zum entscheidenden Rückrundenspiel nach Mülheim hatten um die 100 Lüdinghauser ihr Team begleitet.

Am Dienstag, beim Viertelfinale, waren es ein paar weniger. Aber: „Die, die da waren, haben alle angekündigt, zum Final Four nach Willich zu kommen“, freut sich der Doppel-Spezialist. Die Atmosphäre in Bonn dürfte nur schwer zu toppen sein. Das erinnerte stimmungsmäßig eher an ein Copa-Libertadores-Endspiel zwischen River Plate und Boca Juniors im Fußball denn an ein schnödes DM-Viertelfinale in der Nischensportart Badminton.

Würdiger Rahmen in Bonn

„Kein Verein in der Liga mobilisiert so viele Zuschauer wie Beuel und wir“, so Zurwonne. Insofern sei der Rahmen im Viertelfinale mit über 500 Besuchern der bestmögliche gewesen. Ob das auch am Niederrhein – eine gute Autostunde von Lüdinghausen entfernt – der Fall sein wird? „Ich hoffe es, wir nehmen jede Unterstützung, die wir kriegen können.“ Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob Union kurzfristig einen Fan-Bus chartert. Beim Mittwochstraining wollte Teammanager Michael Schnaase ausloten, „ob es genügend Interessenten gibt“.

Geisterspiel um Platz drei?

Den Austragungsmodus (seit 2017) findet Zurwonne durchaus attraktiv, „gerade samstags, wenn parallel die Halbfinals laufen“. Auch sei es höchste Zeit, bei der Vielzahl an West-Vereinen in der Bundesliga (allein drei beim Final Four) das Turnier in NRW auszurichten. Ein Spiel um Platz drei anzusetzen, noch dazu sonntags um 10 Uhr, findet der Unionist indes fragwürdig. Das interessiere weder die Zuschauer noch die Aktiven. „Beiden Halbfinalverlierern die Bronze-Medaille umhängen, und gut ist“, schlägt der Lüdinghauser für die Zukunft vor.

Karten an der Tageskasse

Um die 700 Menschen bietet die Jakob-Frantzen-Halle in Willich Platz. „Es wird in jedem Fall eine Tageskasse geben“, verspricht Heinz Bußmann. Der Chef-Organisator hat bereits über 100 Badminton-Länderspiele und die Final-Four-Premiere vor zwei Jahren in Bad Hersfeld auf die Beine gestellt. Örtlicher Partner ist der Regionalligist DJK VfL Willich. Karten (zu sehr humanen Preisen) sind auch über die gängigen Internetportale wie www.adticket.de oder www. konzertkasse.de erhältlich.