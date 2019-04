Den alten Mannschaftskameraden Josche Zurwonne würde sie mit Sicherheit kostenlos reinlassen. Der muss allerdings am Wochenende eh selber spielen. Viele andere alte Lüdinghauser Bekannte wird sie ebenfalls wiedertreffen – auch wenn die dann schon bezahlen müssen. Marie-Christin Lohmann sitzt nämlich am heutigen Samstag an der Kasse, wenn das Final Four um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft in Willich ausgetragen wird.

In der Regionalliga aktiv

Sie selbst hat unter ihrem Geburtsnamen Kiehl lange Jahre selber für Union zum Schläger gegriffen, wie auch ihre drei Geschwister Vanessa, Ricarda und Gregor. Beruflich hat sie es schon vor einigen Jahren ins Rheinland gezogen, wo Lohmann ihre Badmintonkarriere fortgesetzt und sehr erfolgreich beim DJK VfL Willich gespielt hat – bis hoch in die Regionalliga. Und so ist es kein Wunder, dass sie in ihrer neuen sportlichen Heimat selber im Organisationsteam sitzt, das für die Ausrichtung des Final Four verantwortlich zeichnet.

„Ich freue mich, viele bekannte Gesichter zu sehen“, erzählt Lohmann. So hat die 29-Jährige damals in der Jugend erfolgreich an der Seite von Zurwonne gespielt. Doch nicht nur der alte Teamkamerad dürfte am Niederrhein auftauchen. Etliche weitere Fans und Freunde des Erstligateams wollen sich aus Lüdinghausen auf den Weg nach Willich machen. Und viele von ihnen dürfte Lohmann noch aus alten Tagen kennen.

Bruder Gregor bei Union 4

Inzwischen ist sie glücklich mit Benjamin Lohmann – natürlich auch Badmintonspieler – verheiratet, in Kürze erwartet das Paar das erste Kind. Deswegen hat Lohmann nach den ersten beiden Spielen in der vergangenen Saison den Schläger zur Seite legen müssen. Während sie selbst also derzeit pausiert, ist einer aus der Familie aktuell aktiv – und zwar in Lüdinghausen. Gregor Kiehl, der Jüngste, spielt mit Erfolg in der vierten Seniorenmannschaft des SC Union. Soll nur keiner sagen, dass die Schnaases das einzige Familienunternehmen in Sachen Badminton in Lüdinghausen sind.