Tobias Tumbrink, Taktikfuchs

Wer sich mit Halbwissen begnügt (Fans, WN-Journalisten), der greift zum Kicker oder zur Sport-Bild. Taktikfüchse wie Tobias Tumbrink schwören dagegen auf die Zeitschrift Fußballtraining. „Für meine Kollegen und mich absolute Pflichtlektüre“, schwärmt der Coach des Bezirksligisten Union Lüdinghausen . Die Fachpublikation, Mitherausgeber ist der DFB , erscheint allmonatlich im münsterischen Philippka-Verlag – und „ich kenne keinen Trainer, der das Magazin nicht abonniert hat“.

Zumindest keinen, der seinen Job so ernst nimmt wie Tumbrink. So wohl er sich am Westfalenring fühle: Es sei ja „kein Geheimnis, dass ich irgendwann mal höherklassige Teams coachen will“. Daher taucht er in seiner Freizeit tief in die Materie ein. Liest viel, befasst sich mit taktischen Systemen, erkundet Match-Pläne und Spielphilosophien. Vieles davon findet der 30-Jährige gebündelt in eingangs erwähnter Zeitschrift. Aus einfachem Grund: Zu den Autoren zählen die namhaftesten Experten im Land. Zuletzt waren es Vizeweltmeister Christoph Metzelder , Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann oder Augsburgs Ex-Trainer Manuel Baum. Und wer tut es den Fußball-Auguren demnächst gleich? Na, Tobias Tumbrink.

Tobias Tumbrink (l.) Foto: flo

Wie er zu dieser „riesengroßen Ehre“ (Tumbrink) gekommen sei? „Dennis Schunke, mit dem ich seinerzeit gemeinsam die B-Lizenz erworben habe, arbeitet inzwischen als Redakteur bei Philippka.“ Schwerpunkt: Fußballtraining. Weil der Münsteraner erstens weiß, wie akribisch der Lüdinghauser arbeitet, und zweitens in jedem Heft ein Amateur-Coach verschiedene Übungseinheiten vorstellt, kam er auf den Union-Mann zu. Dessen spielender Assistent Benedikt Vester, den der Chef in höchsten Tönen lobt („Bene macht mich als Trainer so viel besser“), ist ebenfalls maßgeblich an der Veröffentlichung beteiligt.

Also findet man in der Mai-Ausgabe (erscheint in Kürze) allerhand Kluges zu Themen wie „Sieben gegen sieben mit drei Längszonen“, „Diagonale Passfolgen mit Verlagerung“ oder die 18 Zonen, in die das Union-Duo das Spielfeld einteilt. Ob ihm die Spieler, zumal unter Druck im Abstiegskampf, da immer folgen können? „Doch“, lobt Tumbrink, „die Jungs sind sehr wissbegierig. Sie versuchen alles umzusetzen, was wir ihnen vorgeben.“ Außerdem, lacht der Lüdinghauser, gehe es noch deutlich komplizierter. Trainer-Guru Pep Guardiola etwa unterteile den Rasen in 42 Planquadrate.