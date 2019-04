Die Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen haben ihre Chance genutzt. Und wie: Mit einem klaren 3:0-Sieg (25:18, 25:21, 25:8) fegten sie am letzten Spieltag den Regionalliga-Dritten FCJ Köln 2 vom Parkett. Die Partie dauerte gerade einmal 75 Minuten.

Der Jubel bei den Schwarz-Roten und ihrem Anhang war nach dem Sieg am Sonntagmittag in eigener Halle groß. Nun beginnt das Warten – und Bangen: Jeweils um 17 Uhr starten GW Paderborn (gegen Werth/Bocholt) und der SC Düsseldorf (gegen Eintracht Geldern) in ihre Heimspiele. Nur wenn eines dieser beiden Teams verliert, hat Union den direkten Klassenerhalt geschafft. Ansonsten geht es in die Relegation.