Beim bis zum Ende sieglosen Schlusslicht Paderborn Baskets 3 gewannen die Oberliga-Basketballer des SC Union Lüdinghausen ihr letztes Saisonspiel mit 71:48 (30:31). Der Neuling bleibt somit Drittletzter und hat, zumindest sportlich, die Klasse gehalten.

Ob es – bedingt durch das Schneetreiben auf der Autobahn – an der späten Ankunft in Ostwestfalen lag, oder ob zu viele Spieler auf dem langen Weg dorthin eingenickt waren: So genau konnte Lüdinghausens Trainer Georg Kremerskothen das nach der Partie auch nicht erklären. Seine Spieler jedenfalls waren im ersten Viertel noch im Tiefschlaf und kassierten 21 Punkte. Langsam in der Verteidigung, behäbig mit vielen Fehlpässen in der Offensive: So bauten sie den Gegner auf. Trotzdem lagen die Unionisten nach zehn Minuten nur mit fünf Punkten zurück.

Union nimmt spät Fahrt auf

Im zweiten Viertel begann die Abwehr der Gäste zu funktionieren. Paderborn bekam plötzlich Probleme mit den eigenen Würfen. Offensiv dagegen wachte Lüdinghausen nur langsam auf. So ging es mit einem hauchdünnen Rückstand in die Pause.

Im dritten Abschnitt kam dann endlich auch vorn Schwung ins Spiel der Besucher. Zudem gestatteten der Aufsteiger Paderborn in den folgenden sieben Minuten keinen einzigen Korberfolg. So ging es mit einer 48:38-Führung ins letzte Viertel,in dem die Steverstädter den Vorsprung kontinuierlich ausbauten. So sprang doch noch ein deutlicher Sieg heraus.

Union: Fl. Wentzel (4), Grudev, Reutter, Schulze-Pals (12), Fink (14), Merkens (4), L. Kremerskothen, Kroter (8), H. Bücker, Fe. Wentzel (29)