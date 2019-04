An mangelnder Unterstützung lag es nicht. Feuerten doch nicht nur die eigenen Fans die Bezirksliga-Fußballerinnen des SV Fortuna Seppenrade an, sondern auch eine Abordnung des VfL Senden ( siehe Infokasten ). Allein, geholfen hat die Unterstützung nicht, Ligaprimus FC Oeding gewann bei den Schwarz-Gelben mit 2:0 (0:0).

Unverdient sei der Sieg des Klassenbesten zwar nicht gewesen, fand Fortuna-Coach Gilbert Oesteroth. Aber: „Die Partie hätte auch anders laufen können.“ Wenn nämlich in Hälfte eins, nach Anna Kücks langem Ball, Katrin Sauer nicht an Gäste-Keeperin Elena Raupach gescheitert wäre. Bei den wenigen guten Gelegenheiten des Teams aus dem Grenzland in Hälfte eins war Seppenrades Torsteherin Leonie Manitz auf dem Posten.

Nach einer Stunde die nächste Schlüsselszene: Marie Strotmann setzte sich auf dem Flügel durch und hätte das Leder nur noch der einschussbereiten Caro Becker auflegen müssen – doch eine Oedingerin unterband in allerletzter Sekunde das Zuspiel.

Wenig später die Tore des Tages: Zunächst war Juliane Vogt nach einer Ecke per Drehschuss erfolgreich (66.), dann besorgte Janine Poll, FCO-Schützin vom Dienst, nach einem Schnittstellenpass das 2:0 (70.). Dennoch: „Das war eine gute Vorstellung meiner Mannschaft“, lobte Oesteroth.

Fortuna: Manitz – Haschmann, Kück, Tüns, Lojack, Ruwe, Becker, Sauer, Richter-Kortenbusch (46. Strotmann), Röckmann, Krusa (87. Lemberg).