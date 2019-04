Kampf gegen den Schweinehund

Jochen Wischnewski hat einen sportlichen Sinneswandel vollzogen. Nachdem der Seppenrader seit seiner Jugendzeit als linker Flügelflitzer für den SV Fortuna im Fußball auf Torejagd ging, ist er mittlerweile seit gut fünf Jahren im Kraftsport zu Hause. Dass sich der Wechsel von der Ausdauersportart Fußball hin zur Schwerathletik und Maximalkraft gelohnt hat, zeigte nun seine Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im Kraft-Dreikampf ohne Ausrüstung in Niestetal.

Zum Wettkampf mit den besten Athleten aus ganz Deutschland war Wischnewski, der für den SV Westerholt startet, nach monatelanger Schufterei mit drei Einheiten pro Woche bestens austrainiert und bis in die Haarspitzen motiviert gereist. „Ich habe erst 2013 mit Kraft-Dreikampf beziehungsweise Powerlifting angefangen und bin somit noch gar nicht so lange dabei“, sagt Wischnewski, der über seinen ersten Trainer Heiner Friedhoff zu dem Sport gelangt ist.

Absolutes Neuland stellte der nationale Vergleich für den 28-Jährigen, der in der Klasse der Aktiven (23 bis 40 Jahre bis 105 Kilogramm Körpergewicht) an den Start ging, jedoch nicht dar. Schließlich hatte er bereits eine Teilnahme bei Deutschen Meisterschaften vorzuweisen, diese allerdings im Wettkampf mit Ausrüstung. Anvisiert war dieses Mal ein Platz unter den ersten Zehn.

„ Am Kreuzheben muss ich arbeiten, und das werde ich auch. Am Kreuzheben muss ich arbeiten, und das werde ich auch. “ Jochen Wischnewski

Gleich in der ersten Disziplin, der Kniebeuge, zeigte sich, dass der Seppenrader einen guten Tag erwischt hatte. Die ersten beiden Versuche über 245 und 255 Kilogramm stellten für den Seppenrader kein Problem dar. Bei dem dritten Versuch hatte sich Wischnewskis Trainerteam um Ignatij Jablonovski für eine Last von 265 Kilogramm entschieden. Auch dieser Versuch wurde von den Kampfrichtern gültig gesprochen, damit verbesserte er seine persönliche Bestleistung um 15 Kilogramm.

Auch in der zweiten Disziplin, dem Bankdrücken, zeigte Wischnewski sein ganzes Können. Bereits im ersten Versuch stellte der Bankkaufmann mit 155 Kilogramm einen neuen persönlichen Wettkampfrekord auf. Diesen verbesserte er im zweiten Versuch noch mal um zehn Kilogramm, ehe er im dritten Versuch dann sogar 175 Kilogramm meisterte.

„Als dritte und letzte Disziplin stand das Kreuzheben auf dem Programm. Hier begann das Pokern um die Gesamtplatzierungen“, so der Seppenrader. Nach zwei gültigen Versuchen über 230 und 245 Kilogramm versuchte er sich im dritten Versuch an 260 Kilogramm. Wild entschlossen und unter lautstarker Unterstützung des Publikums bewältigte er auch diesen Versuch. „Dieser wurde leider, aber zu Recht für ungültig erklärt, da ich nicht ganz aufrecht stand“, ärgerte sich der 28-jährige Kraftsportler.

Letztlich gingen so 685 Kilogramm in die Gesamtwertung ein. Dies reichte für einen guten neunten Platz im 18 Konkurrenten umfassenden Teilnehmerfeld in seiner Starterklasse. „Insgesamt kann ich mich mit der Leistung anfreunden. Mit der Beuge und dem Bankdrücken bin ich sehr zufrieden. Die Entwicklung ist gut. Am Kreuzheben muss ich arbeiten, und das werde ich auch“, sagt Wischnewski.