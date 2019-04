Internationale Fußball-Luft schnupperten die U-17-Mädchen und die B-Junioren des SV Fortuna nun bei einem großen Turnier an der spanischen Costa Brava. Untergebracht waren die Fortunen in einem strandnahen Hotel in Malgrat de Mar.

Ein eindrucksvolles Bild bot die Eröffnungsfeier, bei der nicht weniger als 141 Mannschaften aus 16 Nationen, unter anderem aus Argentinien, Thailand, Albanien, Ukraine oder Nordmazedonien, ins Stadion einliefen. Nach dem Abspielen der Nationalhymnen verfolgten alle Teilnehmer das Eröffnungsspiel.

Die Fortunen starteten am Montag ins Turnier, wobei es beide Seppenrader Teams mit höherklassigen Mannschaften zu tun hatten. Die U 17-Mädchen der Schwarz-Gelben spielten gegen Hertha Zehlendorf 1:3 und gegen die DJK Rhede 1:4 – diese beiden Teams sollten später auch das Finale bestritten). Auch gegen den SC Delbrück (0:2) und RW Marl (0:3) verlor der Außenseiter aus dem Rosendorf.

Die Seppenrader B-Junioren starteten mit einer 0:3-Niederlage gegen JFV Nenndorf, dem ein 1:1-Unentschieden gegen Werden/Heidhausen folgte. Wie schon bei den U17-Mädchen, sollten auch diese beiden Gegner das Finalspiel erreichen. Das 0:1 gegen BSC Hastedt bedeutete auch für die B-Junioren das Aus nach der Vorrunde.

Die Finalspiele und Abschlussfeier im Stadion von Pineda de Mar stellte die Eröffnungsveranstaltung noch in den Schatten, zumal das Turnier mit einem großen Feuerwerk beendet wurde.

Doch die Seppenrader kickten nicht nur, sondern unternahmen auch einen Abstecher nach Barcelona. Das Olympiagelände, die Einkaufsmeile Las Ramblas und natürlich das Stadion Camp Nou, Heimat des FC Barcelona , wurden dabei besichtigt. Mit einer Radtour entlang der Strandpromenade von Malgrat de Mar und einem Fußball-Golfturnier in den Bergen von Santa Susanna endete der einwöchige Ausflug nach Spanien.

Mit vielen tollen Eindrücken kehrte der FortunenNachwuchs, der unter anderem von der Vorsitzenden Walburga Krebber, Geschäftsführer Michael Becker sowie Werner Tüns und Christel Behmenburg (beide Jugendvorstand) begleitet wurde, nach Seppenrade zurück.