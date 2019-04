Lara Tönnissen nimmt (fast) alle Hürden

Lara Tönnissen hat die beiden größten Erfolge ihrer bisherigen Reiterkarriere eingefahren: Die 13-jährige Ottmarsbocholterin hat mit der deutschen Equipe der Pony-Springreiter (Altersklasse U 16) den Nationenpreis in Fontainebleau gewonnen. Einen Tag später wurde sie, an gleichem Ort und ebenfalls mit Clarissa NRW, Zweite beim Großen Preis.

Vier Punkte trennten am Ende das deutsche Team beim Nationenpreis von Gastgeber Frankreich, der sich mit Platz zwei zufriedengeben musste. Tönnissen, die sonst für den RV Lüdinghausen aufsattelt, war das jüngste Mitglied der deutschen Mannschaft, für die auch Bo Chiara Gröning (RV Lützow Selm-Bork-Olfen), Liam Broich (Nettetal) und Johanna Beckmann (Brunsbüttel) an den Start gingen.

Nervös gewesen sei sie nicht, so Lara Tönnissen. Schließlich hatte sie schon zwei Wochen zuvor am Nationenpreis in Belgien teilgenommen. „Ich war schon ein bisschen angespannt, aber positiv“, so die Ottmarsbocholterin über den Start in Fontainebleau.

Im belgischen Opglabbeek war die deutsche Equipe, wie berichtet, Sechste geworden. Aber, so Tönnissen: „Da war Bo (Gröning, d. Red.) nicht dabei, und Johanna hat nicht ihr Top-Pony geritten.“

In Fontainebleau waren die Karten neu gemischt. Geritten wurde der Nationenpreis in zwei Umläufen, beide auf M**-Niveau. Ausgerechnet Spitzenreiterin Gröning leistete sich im ersten Umlauf zwei Abwürfe, doch Broich, Tönnissen und Beckmann blieben fehlerfrei. Damit war der Ritt von Gröning und ihrem Pony Chessy das Streichergebnis, und die deutsche Equipe ging mit weißer Weste in die zweite Runde.

Dort blieb die Vinnumerin ohne Abwurf. Liam Broich und Nashvilles Son dagegen leisteten sich 16 Fehlerpunkte – das spätere Streichergebnis. Auch Lara Tönnissen kam diesmal nicht ohne Hindernisfehler durch den Parcours. „Das war natürlich blöd, aber Clarissa ist trotzdem gut gesprungen“, so die Nachwuchs-Amazone vom RV Lüdinghausen über den Abwurf.

Alles kam jetzt auf Schlussreiterin Beckmann und ihr Pony Karim von Orchids an. „Da haben wir ein bisschen gezittert“, so Lara Tönnissen. „Denn wenn Johanna nicht fehlerfrei geblieben wäre, hätten wir noch ins Stechen gemusst.“ Doch das Paar aus Brunsbüttel ließ alle Stangen liegen – und das Team der Bundestrainer Peter Teeuwen und Karl Brocks konnte sich über Platz eins freuen.

Tags darauf ging die Ottmarsbocholterin als Einzelstarterin beim Großen Preis mit Stechen in den Parcours, wieder auf M**-Niveau. Im ersten Umlauf blieben nur drei Reiter fehlerfrei – Tönnissen, Gröning und die Französin Romane Orhant. Diese schied jedoch wegen Zeitüberschreitung aus.

Die Vinnumerin leistete sich im Stechen einen Abwurf – am letzten Hindernis. Damit hätte der Ottmarsbocholterin auch ein langsamerer, aber fehlerfreier Ritt gereicht, um sich den Sieg zu sichern. Doch die 13-Jährige gab mit Clarissa Gas. Das ging gut – bis kurz vor Schluss. Dann, an den letzten beiden Hindernissen, fielen die Stangen. „Das war ärgerlich, aber da fehlt wohl noch die Erfahrung“, so Vater Thomas Tönnissen.