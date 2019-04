Der Sieger hätte einen großen Schritt gen Klassenerhalt machen können. Nur gab es im Bezirksliga-Kellerduell zwischen Union Lüdinghausen und Alemannia Scharnhorst keinen Gewinner, 1:1 (0:0) hieß es nach 90 und ein paar Minuten auf dem Kunstrasen am Westfalenring. Positiv formuliert: Beide Teams haben die Chance auf den Ligaverbleib gewahrt. Man kann es aber auch so sehen: Union und Alemannia (je 19 Zähler) treten auf der Stelle. Im Schneckenrennen mischt seit Sonntag auch der Dorstfelder SC (21) mit, der TuS Hannibal (18) deutlich mit 2:6 unterlag. „Das Unentschieden geht schon in Ordnung“, fand Union-Coach Tobias Tumbrink. Denn: „Wir waren vor der Pause die bessere Mannschaft, dafür hat Scharnhorst uns nach dem Wechsel ein paarmal in Verlegenheit gebracht.“

Ein Fußballfest war es – wie schon im Hinspiel – nicht. Was angesichts der enormen Bedeutung der Begegnung ja auch nicht wirklich verwundern konnte. Die besten Einschussmöglichkeiten auf Seiten der Gastgeber vergaben in Hälfte eins zwei Mal Nils Husken und Marius Grewe . Zwei weniger schöne Szenen: Der Dortmunder Armin Ljakic rammte Lucas Roters einen Ellbogen rot-würdig ins Gesicht, der nicht immer souveräne Referee beließ es bei einer Verwarnung. Wenig später verletzte sich Mustafa Bajramoski nach einem Zweikampf mit Unionist Kevin Pächer so schwer, dass er ins Krankenhaus musste.

Umstellung wirkt nach

Zwischen der 50. und der 70. Minute die stärkste Phase der Gäste – auch weil Tumbrink gezwungen war, Miguel Schürmann (Atemnot) runterzunehmen und das Abwehrzentrum umzubesetzen. Die daraus resultierenden Abstimmungspro­bleme hätte Armin Ljakic zwei Mal um ein Haar bestraft, doch beide Male war Pascal Rudolph auf dem Posten. Machtlos war Lüdinghausens Keeper beim 0:1 durch Mathias Bergner.

Als Fatih Kekec eine knappe Viertelstunde vor dem Ende die Ampelkarte sah, warfen die Schwarz-Roten noch mal alles nach vorn – und wurden in der Nachspielzeit belohnt. Nach einem möglichen Foul an Tobias Höning im Strafraum – so genau hatte das nur der Unparteiische gesehen – traf Husken, der Sekunden später gar die Chance zum 2:1 hatte, vom Punkt.

Union: Rudolph – Martel, Hellkuhl, Schürmann (46. Weimer), Pächer – Neumann (68. Höning), Roters, Husken – Grewe, Camara (75. F. Hüser), N. Hüser. Tore: 0:1 Bergner (66.), 1:1 Husken (90.+1/FE). Gelb-Rot: Kekec (Scharnhorst/77.) Beste Spieler: Pächer, Hellkuhl, Grewe).