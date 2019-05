Seit vielen Jahren Tradition haben die Kreismehrkampfmeisterschaften der Leichtathleten in Lüdinghausen, die am kommenden Samstag wieder auf dem Westfalenring ausgetragen werden. „300 bis 350 Athleten“, so Mitorganisator Klaus Johannknecht von Union Lüdinghausen , „haben sich angemeldet, ähnlich viele wie im Vorjahr.“

Auch Nachwuchssportler, die nicht aus dem Kreis Ahaus/Coesfeld stammen, sind dabei, etwa aus Münster, Mettingen oder Remscheid. Sie können aber nur an den offen ausgeschriebenen Blockmehrkämpfen der Altersklassen U 14 und U 16 antreten.

Der Startschuss zu den Kreismehrkampfmeisterschaften fällt gegen 10.30 Uhr auf dem Stadiongelände Am Feldbrand. Dann treten zunächst die jüngeren Athleten aus den Altersklassen U 10 und U 12 an. Ab 13 Uhr kämpfen die älteren Sportler der AKs U14 bis U 20 um die besten Zeiten, Weiten und Höhen.

Ausrichter und Gastgeber Union Lüdinghausen ist auch in diesem Jahr mit zahlreichen Nachwuchsathleten vertreten. Bei den älteren Jahrgängen nehmen von den Schwarz-Roten unter anderem Lucia Maaßen (weibliche Jugend U 18/Vierkampf), Gesa Badde und Finia Wünning (beide Jugend W 15/Block Wurf) an dem Wettbewerbsreigen auf heimischem Gelände teil.