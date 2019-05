Die sieben jungen Volleyballerinnen des SC Union Lüdinghausen sind „ziemlich aufgeregt“, berichtet Anna Hoja , die das hiesige U 13-Team gemeinsam mit Christine Drees coacht. Ist ja auch kein Wunder. Zwar waren alle sieben Steverstädterinnen schon 2018 bei den Westdeutschen U 12-Meisterschaften mit von der Partie. Aber die waren in Münster, also quasi ums Eck. An diesem Wochenende geht’s dagegen auf große Reise, zwei Jugendherbergs-Übernachtungen inklusive. Denn: Das NRW-Finalturnier findet in Aachen statt.

Seit gestern weilt der Union-Tross in der Kaiserstadt, heute stehen zunächst die Vorrundenpaarungen gegen den USC Münster und VoR Paderborn an. Beide Gegner hält Hoja für stark, aber schlagbar. Als Gruppenerster wäre Lüdinghausen direkt fürs Viertelfinale qualifiziert.

Und wer sind die Favoriten? „Der RC Borken-Hoxfeld, TV Gladbeck und BW Aasee“, glaubt die Union-Trainerin, „die sind traditionell stark im Nachwuchsbereich.“ Wobei: „Auch wir können an einem guten Tag fast allen Mannschaften gefährlich werden.“ In der B-Quali etwa, vor eigenem Publikum, bezwang das eigene Team BWA in zwei Durchgängen – und ist folgerichtig in Aachen als Gruppenkopf gesetzt.

Union: Lilly Broszat, Luisa Neve, Hilde Zimmer, Lina Klempau, Finni Suttrop, Chiara Kuhn, Laura Fabeck.