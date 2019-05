Die zweite Union-Olympiade findet am 1. Juni (Samstag) statt. Anmeldungen sind noch bis Montag (27. Mai) bei allen Abteilungsleitern, Trainern und per Mail (info@union08.de) möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Sportler messen sich in gemischten Teams in folgenden Sportarten: Fußball, Badminton, Tischtennis, Basketball, Leichtathletik und Volleyball. Abends findet im Festzelt am Stadion eine gemeinsame Party statt. Am nächsten Morgen sind nicht nur Vereinsmitglieder, sondern alle Lüdinghauser ab 11 Uhr zu einem Jazz-Frühschoppen an gleicher Stelle eingeladen. Bei freiem Eintritt spielen die „Dixie Tramps“ aus Dortmund.