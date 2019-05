Alle reden vom Wetter. Auch und gerade die Verantwortlichen des RV Lüdinghausen, die in diesen Tagen das Frühjahrsturnier vorbereiten, das – wie immer – an Christi Himmelfahrt (30. Mai) beginnt und am Wochenende fortgesetzt wird. Warum der bange Blick von RV-Chef Albert Pernhorst immer wieder gen Himmel geht, ist klar. In Elvert wird – ziemlich einzigartig in der Region – auf Rasen geritten. Und der verträgt nun mal keine endlosen Wassermassen. Wobei: 2018, als es am Schlusstag furchtbar plästerte, sprangen die Teilnehmer, auf eigenes Risiko, bis zum Ende.

1800 Starts

Erfreulich ist das Nennergebnis. Auf 1800 Starts – 200 mehr als im Vorjahr – kommen die Veranstalter. Eine weitere Besonderheit: In Lüdinghausen kommen sowohl Berufs- als auch Nachwuchsreiter auf ihre Kosten. Letztere liegen Pernhorst besonders am Herzen: „Die Profis können an jedem Wochenende zwischen mehreren Veranstaltungen wählen. Aber gerade unsere Jüngsten wollen auch mal ihr Können vor Publikum zeigen, diese Bühne geben wir ihnen.“

Zu den Highlights zählt laut Pernhorst zum Beispiel das Präzisionsspringen an Tag eins (13.15 Uhr) im Rahmen der ifm-Nachwuchs-Champions-Tour. Dort geht es darum, in einer vorgegebenen Zeit das Ziel zu erreichen. Oder die A*- und die L*-Dressur am Samstag ab 14.45 Uhr, gleichzeitig die Quali zum DFZ-Friesenpferde-Cup. Die wuchtigen Tiere seien nicht jedermanns Sache, so Pernhorst, ein Hingucker sind sie allemal. Einer der sportlichen Höhepunkte ist das M*-Springen um den Preis der WN gleichentags, 16.45 Uhr.

Ganz besonders freut sich der Turnierleiter, selbst ein ehemaliger Buschreiter, auf das Jagdspringen mit festen Hindernissen, das die dreitägige Veranstaltung beschließt (Sonntag, 16.15 Uhr). Top-Favorit sind wie immer Joachim Raguse vom RV Herbern (quasi der Erfinder dieses Formats) und Mozart.