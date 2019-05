Lokalmatador Christian Hülshorst erst im Finale ausgebremst – Rang vier

Kurz vor 19 Uhr, am Ende eines langen Renntages, lehnten Christian Hülshorst und Jens Benneker an einem Bulli im Fahrerlager. Der eine mit der Flasche Bier in der Hand, der andere hielt sich ein Kühlpack an den Arm. Zufrieden wirkten die beiden Lokalmatadore. „Ich habe den ganzen Tag gute Läufe gehabt“, meinte „Hülse“. Angesichts dessen sei sein Finalplatz durchaus undankbar – knapp vorbeigerutscht am Podium auf Platz Vier. Und sein AMSC-Kompagnon? Benneker fuhr ebenfalls überzeugende Zeiten, nahm am Bahnrekord teil, stürzte dann jedoch unglücklich im B-Finale der I-Solo-Klasse.

Technische Probleme

Wenige Minuten vor dem Start des B-Finales streikte sein Gefährt. „Mein zweites Motorrad, das ich nutzen musste, war leider noch nicht gut eingefahren“, sagte Benneker im Nachhinein. Hülshorst stimmte ihm zu: „Auch wenn das Ersatzmotorrad baugleich ist, fühlt es sich anders an.“ Während der Runden auf dem 1000-Meter-Oval gab es ein weiteres technisches Problem. „Ich habe dann lieber ausgebremst, sonst wäre ich in die Kurve gerast“, meinte Benneker zu seinem „kontrollierten“ Sturz, nach dem er von den Sanitätern des DRK versorgt wurde.

80. Grasbahnrennen auf dem Westfalenring 1/96 Impressionen vom Motorradspektakel an Christi Himmelfahrt in Lüdinghausen Foto: Niklas Tüns

„Hülse“ stark in den Vorläufen

Publikumsliebling Hülshorst verzeichnete starke Vorläufe, kam teils als Erster über die Ziellinie. Nach dem alten Punktesystem des Grasbahnrennens wäre ein Podiumsplatz daher sicher drin gewesen, so der 41-Jährige. Doch dieses Jahr hatten die Verantwortlichen für Spannung im Finale der internationalen Solisten gesorgt: Für das letzte Rennen des Tages wurde der Punktestand auf Null gesetzt. Alle sieben Fahrer hatten die gleichen Voraussetzungen. Der Brite Paul Cooper, bereits in den Vorläufen als Zweiter stark, erreichte als Erster das Ziel und gewann den ADAC-Silberhelm. Landsmann Richard Hall schaffte es auf den zweiten Rang, der Niederländer Dave Meijerink wurde Dritter. „In der zweiten Kurve hätte ich nach außen fahren sollen, habe mich aber leider verleiten lassen, nach innen zu ziehen“, meinte „Hülse“.

Auch die weiteren Rennen, insgesamt 26 standen auf dem Programm, boten den 4500 Zuschauern tollen Bahnsport – trotz mehrerer Unfälle. „Alle Stürze sind glimpflich verlaufen. Die Fahrer sind wieder zu Hause“, so AMSC-Vorsitzender Karsten Jakobs. Drei von ihnen brachten Sanitäter zwischendurch zur Kontrolle ins Krankenhaus. Jakobs zieht ein positives Fazit der 80. Ausgabe. „Das Wetter war für uns am besten, ein bisschen Wind ist gut.“ Dass bei der Zuschauerzahl noch Luft nach oben sei, habe letztlich wohl auch am Wetter gelegen. Zwar blieb es trocken, doch die Vorhersagen waren da nicht eindeutig.

Briten diesmal nicht zu schlagen

Wie in der Königsklasse ging auch bei den Gespannen die Trophäe nach Großbritannien. Mitch Godden und Paul Smith in auffällig neongrün-blauen Outfits rasten als Erste über die Ziellinie. Souverän holte sich Sascha Stumpe (MSC Wagenfeld) mit Maximalpunktzahl den Sieg in der B-Lizenz-Klase. Ein Seppenrader mischte in der Enduroklasse ganz vorne mit. Nach drei zweiten Plätzen in den Vorläufen fuhr Thomas Hols auf den Silberrang hinter Manfred Knappe (X-Leo). Für die Bahnrekord-Fahrten qualifizierten sich die Lokalmatadoren Hülshorst (30,23 sek/119,09 km/h) und Benneker (31,12 sek/115,68 km/h). Am schnellsten war jedoch David Pfeffer vom MSC Berghaupten (29,85 sek/120,60 km/h).

Abseits der Wertungsrennen unterhielten die 1000-ccm-Gespanne und die Oldie-Gefährte mit ehemaligen Fahrern die Zuschauer entlang der Grasbahnstrecke.