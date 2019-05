Einen Doppelsieg feierten die Gastgeber vom RV Lüdinghausen bei der anspruchsvollsten Prüfung im Springparcours am ersten Turniertag. Marius Brinkmann und sein Hengst Romero ritten beim M*-Stilspringen am frühen Abend als erstes von 19 teilnehmenden Paaren in den Stangenwald ein und verdienten sich die Wertnote 8,6. „Das ist doch schon mal eine Ansage“, kommentierte die Turniersprecherin.

Eine Ansage, auf die keiner der Konkurrenten eine gleichwertige Antwort finden sollte. Am nächsten kam noch die Replik von Eike Thamm, wie Brinkmann vom heimischen RV Lüdinghausen, und Catado, die auf die Note 8,4 kamen. Die Nordwalderin Claudia Brüggemann und Pandora platzierten sich als Dritte.

Auch bei der M*-Springpferdeprüfung hatte sich Brinkmann zuvor schon die Siegerschleife gesichert, diesmal mit Crespo und der Note 8,2 – gefolgt vom Seppenrader Florian Karns mit seinen Pferden Utendro (8,1) und Nala (8,0). Eine weitere Siegerschleife holte der RV Lüdinghausen in einer L*-Dressur mit Trense. Marc André Suttrup siegte mit Fruchtzwerg (7,8). Vereinskollege Christian Stöcker und Fine Time wurden Erste bei einer A*-Prüfung im Viereck (7,7).

Beim A**-Springen mit steigenden Anforderungen hatten Annika Gebbe (RV Seppenrade) und Lady die Nase vorn. Antonia Brentrup vom RV Ascheberg und Cascalino ließen die Konkurrenz bei der A*-Springpferdeprüfung hinter sich.

Nach einer Turnierpause am Freitag geht der Wettbewerbsreigen in Elvert am heutigen Samstag weiter – unter anderem mit dem M*-Springen um den Preis der WN ab 16.45 Uhr und der anschließenden ersten Runde im WN-Teampokal.