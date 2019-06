„Zwischen 15 und 20 Mal . . .“ – Frank Fallenberg musste einige Sekunden nachdenken, bevor er zumindest geschätzt die Frage beantworten konnte, wie oft er in den vergangenen Jahren die Einzelwertung bei einem Springen um den WN-Pokal gewonnen hatte. Am Samstag war es wieder soweit. Wie von der Tarantel gestochen rasten der Reiter vom RV St. Hubertus Ascheberg und Le Cour durch den Parcours beim RV Lüdinghausen – in fehlerfreien 47,97 Sekunden.

Da kamen auch Vereinskollege Johann Freisfeld und Top Navaria nicht ran. Sie waren drei Sekunden langsamer. Dennoch durfte sich Freisfeld auch als Sieger fühlen. Denn der Zweitplatzierte ist erst elf Lenze alt, im vergangenen Jahr hatte der Junior in Lüdinghausen sogar gewonnen. Dritte in der Einzelwertung wurde Pia Heeren vom RV Senden mit Lucatoni.

Beide Mannschaften – die Ascheberger wie die Sendener – waren als einzige der fünf angetretenen Equipen mit jeweils drei fehlerfreien Ritten in die Teamwertung gekommen. Da war die Zeit entscheidend – und der RV St. Hubertus an diesem Tag nicht zu schlagen. „Gute Pferde, gut motivierte Reiter“, fasste Markus Soddemann, mit Felice der dritte fehlerfrei gebliebene Ascheberger, das Erfolgsrezept in wenige Worte.

Die Equipe des RV von Nagel Herbern kam auf „nur“ zwei Ritte ohne Abwurf – Platz drei. Abgeschlagen landeten der RV Seppenrade mit zwölf und Gastgeber RV Lüdinghausen, 2018 Sieger des WN-Pokals, mit 15 Fehlerpunkten auf den Plätzen vier und fünf der Mannschaftswertung.