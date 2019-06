Die glorreichen Sieben – nur vier Veränderungen zur WN-Elf der Hinrunde

Mitte Dezember hatten wir an der Stelle noch über die vielen neuen Gesichter in der WN-Elf der Hinrunde gestaunt. Im zweiten Saisonteil hat sich dagegen nur wenig verändert. Sieben Spieler, die in der ersten Hälfte geglänzt hatten (Andreas Stilling/ Davaria Davensberg , Johannes Richter, Whitson/beide SV Herbern, Simon Homann/Union Lüdinghausen, Joshua Dabrowski , Hendrik Heubrock, Rabah Abed/alle VfL Senden) haben es auch in unsere Auswahl des Jahres geschafft. Vier Mann – Philipp Dubicki (SVH), Jonathan Krüger, Nils Husken und Niklas Hüser (alle Union) – standen von Mitte März bis Ende Mai so häufig in der Spieltags-Elf, dass sie ebenfalls zu den Jahresbesten zählen. Dazu waren mindestens fünf Nominierungen nötig.

Davaren im Pech

Weil dies 13 hiesigen Fußballern glückte, mussten wir zwei aussortieren. Erwischt hat es die beiden Davaren Mehdi Dirani und Maurice Tia. Den Vorzug auf dem linken Flügel erhielt aufgrund der höheren Klassenzugehörigkeit Hüser, den im Sturmzentrum Abed.

Findige Leser könnten einwenden, dass SVH-Kapitän Dubicki außen in der Kette eine Fehlbesetzung ist. Weil aber kein Rechtsverteidiger annähernd so oft in die WN-Elf des Tages berufen wurde (und Herbern regelmäßig drei Zentrumsleute in der Abwehr aufbietet), haben wir das ein bisschen passend gemacht. Der SVH-Kapitän steht übrigens zum dritten Mal nach 2016 und 2017 in der Elf des Jahres. Gleiches gilt für Dabrowski (2016, 2018, 2019). Hüser und Husken zählten bereits vor zwölf Monaten zu den Auserwählten, Stilling vor drei Jahren. Der Davaren-Keeper stand überdies wie Dabrowski und Whitson acht Mal in der Spieltagself – Bestwert.