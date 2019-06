Fünf Mal in Folge blieben die A-Liga-Fußballer des SV Fortuna Seppenrade am Ende sieglos. Was ihr Coach, Mahmoud Abdul-Latif , insofern schade findet, „da man darüber leicht vergisst, was für eine überragende Saison die Jungs im Grunde hingelegt haben“. Der Aufsteiger war furios gestartet, hatte in der Hinrunde eine Weile ganz vorn mitgemischt und war erst im Frühjahr auf Rang sieben abgerutscht – auch weil die drei Unterschiedsspieler Finn Arns , Michel Lüling und Bastian Blechinger über Monate am anderen Ende der Welt urlaubten ( WN berichteten).

Konkurrenz rüstet auf

Arns und Lüling sind schon wieder in der Heimat, Blechinger kehrt kurz vor dem Start der neuen Spielzeit zurück. Geht da also vielleicht noch mehr 2019/20? Abdul-Latif ist da eher skeptisch: „Alle drei haben sich in Australien und Neuseeland kaum sportlich betätigt, da fehlt körperlich eine ganze Menge.“ Zudem sei die Liga künftig noch stärker. Mit den Bezirksligaabsteigern Adler Buldern (Ex-Klub des Fortuna-Trainers) und Eintracht Coesfeld sowie der SG Coesfeld („hat massiv aufgerüstet“) müsse man im Titelrennen zwingend rechnen. Insofern „wäre die Bestätigung unseres siebten Platzes fast schon das Maximum“.

Zumal Hassan Sannan (private Gründe) und Philipp Heimsath (Rückenprobleme) nur noch im absoluten Notfall zur Verfügung stehen. Ob Jannis Harder (berufsbedingt) und Justus Nibbenhagen, der womöglich in Köln studiert, kürzertreten, ist noch nicht raus. „Gerade Justus würden wir wahnsinnig vermissen. Fantastisch, was er im ersten Seniorenjahr geleistet hat“, lobt sein Trainer.

Heimkehrer Hahn

Ein anderer Youngster, Mittelfeldmann Jonas Bielawski, gehört fortan fest zum Kader der Ersten. Als Neuzugang geht laut Abdul-Latif auch Simon Geisler durch. Der Innenverteidiger kam 2018 aus der eigenen Jugend, hat aber aufgrund eines Kreuzbandrisses seither pausiert. Die einzige externe Verstärkung hat ebenfalls eine Fortuna-Vergangenheit: Luca Hahn. Der bullige Außenbahnspieler wurde im Rosendorf ausgebildet, ehe es ihn zum TuS Haltern und weiter zu GW Nottuln zog. Dort war Hahn zuletzt in der U 19-Landesliga am Ball.