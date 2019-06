Die Fußballerinnen von Union Lüdinghausen haben ihren Teil erfüllt: Im Relegations-Duell der beiden Kreisliga-B-Vizemeister besiegten die Schwarz-Roten am Donnerstagabend in Hochmoor die SG Heek/Oldenburg mit 3:2 n.V. Nun müssen sie hoffen. Denn nur wenn der SV Gescher am 16. Juni (Samstag) sein Aufstiegsspiel zur Bezirksliga gegen den SV Wanne oder den VfL Grafenwald gewinnt, kann Union in die Kreisliga A Ahaus/Coesfeld nachrücken.

Die Partie gegen Heek/Oldenburg begann für die Lüdinghauserinnen durchwachsen. „In der ersten Hälfte waren wir sehr nervös, Heek war deutlich besser“, so Trainer René Gückel . Doch Keeperin Patrizia Papa hielt ihren Kasten bis zum Pausenpfiff sauber.

Nach dem Seitenwechsel hatte Union die Nervosität komplett abgestreift und gab Gas. Auch das 0:1 nach einem Eckball (74.) beirrte die Schwarz-Roten nicht. Drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Stefanie Vierhaus nach einer Flanke von Vera Billermann den hochverdienten Ausgleich.

Nun ließ sich Lüdinghausen die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Katharina Wisse brachte Schwarz-Rot vier Minuten nach Beginn der Verlängerung mit einer sehenswerten Einzelleistung in Führung. Billermann legte nach Vorarbeit von Antonia Erlenkämper nach (105.). Doch nur drei Minuten später erzielte die SG den Anschlusstreffer. „Jetzt war nur noch Kampf angesagt“, so Gückel. Am Ende brachte Union den Vorsprung über die Zeit.

Union: Papa – Krebber, Wisse (105. Bilekay), Teuber, Kahlkopf (79. Vierhaus), Konopka, Muratoviq (85. Nowack), Erlenkämper, Billermann, Rast, Terjung.