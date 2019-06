Pia Frickes großer Coup – Sieg in Ondrup auf Casa Grande

Hindernis 3A sah eigentlich recht harmlos aus. Doch der Steilsprung eingangs der zweifachen Kombination erwies sich für das halbe Starterfeld beim Hauptspringen des Pfingstturniers in der Bauerschaft Ondrup als schier unüberwindbares Hindernis. Viele Pferde scheuten ein, zwei, gar drei Mal – das Aus, ehe die Runde so richtig begonnen hatte. Pia Fricke und Casa Grande aber, die nahmen nicht nur Hindernis 3A locker, sondern auch alle übrigen Hürden, im Normalumlauf wie im Stechen. Der verdiente Lohn: Platz eins am Pfingstmontag .

Erster Sieg auf dem Niveau

„Wahnsinn“, strahlte die junge Frau vom RV Lüdinghausen. Nie zuvor habe sie ein M-Springen gewonnen (nicht mal eines der Klasse L), schon gar keines auf Zwei-Sterne-Niveau wie das in Seppenrade. Und warum war Hindernis 3A keine Klippe für das hiesige Paar? „Ach, Casa Grande ist eine, die während des Rittes alles ausblendet“, lobte Fricke ihre zehnjährige Erfolgsstute.

Wohingegen die luftige Bauweise des Steilsprunges viele andere Pferde irritiert habe, wie Frank Merschformann meinte. Der Routinier vom RV Osterwick und Colina hatten sich die heikle Stelle vorher genau angeschaut, meisterten sie auch problemlos, warfen aber beim anschließenden Oxer eine Stange ab – vier Punkte, „nur“ Rang sieben für den Ex-Nationenpreisreiter.

Außer Fricke blieb allein Stefanie Englert auf Candra strafpunktfrei. Im Stechen unterliefen der Frau vom RV Warendorf und ihrem Westfalen-Schimmel aber zwei Fehler. „Da wusste ich schon, dass ich es etwas ruhiger angehen lassen kann“, so die spätere Triumphatorin.

Titelverteidiger patzt

Die Vorjahressieger, Florian Karns (RV Seppenrade) und London‘s La vie, verpassten als Zwölfte (zwei Abwürfe) eine Platzierung. Die drückende Schwüle habe seinen Tieren doch arg zugesetzt. „Hinten raus hat dann die Luft gefehlt“, so der Lokalmatador, der auf Clim bim vorzeitig aufgab. Trotzdem war Karns mit dem Pfingstturnier insgesamt „sehr zufrieden“. Am Schlusstag holten Nachwuchspferd Nala und er sich im M*-Punktespringen mit Joker eine weitere Siegerschleife ab. Da könne man „nicht meckern“.

Vereinskollegin Ann-Kathrin Helmig und Chicofino sowie Eike Felix Thamm auf Cröte wurden in der zweigeteilten Prüfung jeweils Vierte. Marc-Andre Suttrup (beide RV Lüdinghausen) und Fruchtzwerg gewannen die A**-Stilprüfung sowie die kombinierte Wertung aus Dressur und Springen, Anna Sell (RV Senden) und Cudo das abschließende A**- Springen.