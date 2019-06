U 17-Premiere beschert SV Herbern den Sieg

Der SV Herbern hat im Jubiläumsjahr dank der 103 Anmeldungen im Vorfeld einen bemerkenswerten Turniermarathon für Fußball-Junioren auf die Beine gestellt. Mit einem Sieg fiel die sportliche Bilanz zwar etwas magerer aus, doch das tat der guten Stimmung beim Pfingstturnier keinen Abbruch.

Bei den D 2-Junioren am Samstagmorgen scheiterten die beiden Mannschaften des SV Herbern bereits in der Vorrunde. Dafür dominierte der spätere Turniersieger RW Ahlen die Vorrunde ohne Gegentor und mit drei Siegen. Im Finale bezwangen die Rot-Weißen Westfalia Wethmar knapp mit 1:0.

Am Mittag betraten die heimlichen Stars des Wochenendes den Rasen, beide Altersklassen der Minikicker wurden lautstark von Familien und Freunden unterstützt. Entsprechend stolz blickten die Minis am Ende auf ihre Medaillen und Siegerurkunden. Parallel starteten die D 1-Junioren. Auch dort hielten sich die Gastgeber vornehm zurück und überließen den Gästen die Lorbeeren. Das nutzte die SG Sendenhorst zum Turniersieg.

Holländer zu alt, Herbern macht das Beste draus

Den Abschluss des Marathon-Tages bildeten zum ersten Mal überhaupt die B-Junioren – dank der Gäste aus dem niederländischen Vleuten, die seit 2011 immer wieder in Herbern zu Gast sind. In diesem Jahr waren die Holländer eigentlich zu alt für das Turnier, üblicherweise ist bei den C-Junioren Schluss. Doch für gute Freunde stellt man halt kurzfristig einen U 17-Wettbewerb auf die Beine. Aus SVH-Sicht genau die richtige Entscheidung, im Endspiel bezwangen die Blau-Gelben den PSV Bork. Im kleinen Finale behielt der Werner SC mit 3:0 die Oberhand gegen die zweite Mannschaft aus Herbern.

Union erst im Finale gestoppt

Am Sonntagmorgen siegte der Hörder SC bei den F 2-Junioren in einem Turnier ohne Herberner Beteiligung – ein Novum in der langen Turniergeschichte. Bei den F 1-Junioren war für die Gastgeber in der Vorrunde Endstation. Dort machten am Ende Eintracht Münster und Union Lüdinghausen den Titel unter sich aus, die Gäste aus Münster hatten im Neunmeterschießen die besseren Nerven und sicherten sich den Pokal.

Bei den C-Junioren überzeugte vor allem der Jungjahrgang der Gastgeber, der SVH scheiterte, völlig ausgepumpt, erst im Finale nach Neunmeterschießen am FC Gütersloh 2. Die Herberner waren mit vier Mannschaften ins Rennen gegangen, eine weitere blau-gelbe bezwang im Spiel um Platz drei den SV Brackel, ebenfalls vom Punkt. Zum Abschluss am Pfingstmontag spielten ausschließlich die E-Junioren. RW Ahlen siegte bei den U 11-, der 1. FC Gievenbeck bei den U 10-Junioren.