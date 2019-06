Altbewährtes und zwei Premieren

„Mehr geht nicht an drei Tagen . . .“ Rundum zufrieden ist Martin Fallenberg, erster Vorsitzender des RV St. Hubertus Ascheberg, mit den Nennungszahlen für das Reitturnier am Windmühlenweg, das am Freitag beginnt und am Sonntag endet. Insgesamt rund 1900 Starts haben die Ascheberger auf dem Programm. „Wir haben wieder ein volles Feld – wie immer, seit wir auf Sand reiten“, so Fallenberg. In diesem Jahr ist es das vierte Mal, 2015 fand das letzte Springreiten auf Rasen statt.

Höhepunkte im Stangenwald sind auch in diesem Jahr wieder das Jagdspringen der Klasse A* mit festen Hindernissen am Freitag ab 18.30 Uhr, der Stafetten-Schauwettbewerb auf E/A*-Niveau, der am Samstag um 14.30 Uhr beginnt, das M**-Springen mit Stechen am Sonntag um 14.30 Uhr und die sich daran anschließende dritte Wertungsrunde um den Pokal der Westfälischen Nachrichten (siehe Infokasten). Höhepunkt im Viereck ist die Dressurprüfung der Klasse M*, die am letzten Turniertag ab 11.45 Uhr in zwei Abteilungen ausgetragen wird.

Neu im Programm ist das M-Stilspringen am Samstag, Beginn ist 15.45 Uhr. „Damit wollen wir den heimischen jüngeren Reitern den Sprung zu Prüfungen auf M-Niveau erleichtern“, erklärt Martin Fallenberg. Ebenfalls Premiere am Windmühlenweg feiert das Stilspringen der Klasse L am Samstag um 12.45 Uhr, eine Qualifikation zum Beresa-Cup, dessen Finale im Dezember beim RV Handorf-Sudmühle stattfindet.

Nun hoffen die Organisatoren für Teilnehmer und Zuschauer wieder auf spannende Wettbewerbe, natürlich auch auf möglichst viele Schleifen für die eigenen Reiter. „Vor allem in der Dressur sind wir wieder ganz gut aufgestellt“, sagt Fallenberg.

Auch die aktuellen Wetterprognosen geben Zuversicht für das kommende Wochenende. Und, so schmunzelt Fallenberg nach dem ausgiebigen Ergüssen am Mittwoch: „Beregnen müssen wir die Plätze nicht.“