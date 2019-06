Beim Hannover Triathlon, in dessen Rahmen auch die Niedersachsen Meisterschaften über die Mitteldistanz (zwei Kilometer Schwimmen, 90 km Radfahren, 21 km Laufen) ausgetragen wurden, ging Peter Weiß von Union Lüdinghausen an den Start.

Die erste Disziplin verlief aufgrund von permanentem Körperkontakt mit Wasserpflanzen im Stichkanal von Hannover-Limmer für den Unionisten eher mäßig – nach 32:30 Minuten stieg Weiß aus dem Wasser.

Wirklich besser wurde es zunächst nicht. Am Rad des Lüdinghausers gab es einen Kurzschluss an der elektrischen Schaltung, der in der Folge von Wartungsarbeiten in der Vorwoche auftrat. Das betreffende Kabel sei dabei nur unzureichend gegen Wasser geschützt worden, so der Leichtathlet. Durch extrem starken, teils böigem Wind und die hohen Temperaturen waren die Triathleten gezwungen, den Körper durch Wasser zu kühlen, der auch den Weg in die Schaltkabel des Weiß-Rades gefunden hatte. Durch ein paar Handgriffe konnte die Schaltung aber zumindest provisorisch wieder funktionstüchtig gemacht werden. Dadurch kam der Lüdinghauser noch auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 38 Stundenkilometer.

„Das Laufen bei den Temperatur-Tageshöchstwerten wurde dann zur reinen Qual“, so der Lüdinghauser, „aber ich konnte den Halbmarathon in 1:38 Stunden hinter mich bringen.“ Damit wurde er am Ende Zweiter in der Altersklasse AK 50 mit knapp über 600 Teilnehmern.